Канада и США одобрили акты выплаты Россией репараций Украине – ОП

Замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил в эфире информационного телемарафона, что Украина уже начала работу в направлении подготовки к выплате Российской Федерацией репараций за нанесенный ею ущерб, однако юридически этот процесс будет непростым.

– Такие механизмы существуют в мире, это не новость. Мы знаем, что к некоторым странам такие механизмы применялись. То, что это будет непросто сделать юридически, – правда, но Украина уже начала работу на этом направлении, – сказал Жовква в понедельник, 16 мая.

Он подчеркнул, что все большее количество стран заявляет о том, что активы РФ должны быть не просто заморожены, но и использованы на восстановление Украины.

По его словам, это сложная и кропотливая работа, которая требует принятия соответствующих законодательных актов в большинстве стран.

– США, Канада уже одобрили такие акты, остальные работают над этим, – резюмировал замруководителя Офиса президента.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Российская Федерация должна будет заплатить репарации Украине за развязанную ею войну.

Напомним, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждает, что для выплаты Украине репараций согласие РФ не требуется – возмещение возможно за счет арестованного российского имущества.