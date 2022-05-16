ЕС повышает прогноз инфляции из-за продолжающейся войны РФ против Украины – CNN

По последним экономическим прогнозам Комиссии ЕС, полномасштабное вторжение России в Украину приведет к замедлению экономического роста в Европе и более быстрому, чем ожидалось, росту инфляции. Об этом пишет CNN.

Как сообщается, война вызвала рост цен на сырьевые товары, нарушила цепочки поставок и усилила неопределенность.

ЕС прогнозирует, что ВВП еврозоны вырастет на 2,7% в этом году, и на 2,3% — в 2023-м. Это больше по сравнению с предыдущими прогнозами на 4% и 2,8%.

Комиссия ЕС также сообщает, что инфляция в еврозоне, по прогнозам, увеличится до 6,1% в 2022 году. Затем прогнозируется резкое падение уровня до 2,7% в 2023 году.

В своих зимних прогнозах ЕС прогнозировал инфляцию на уровне 3,5% в 2022 году и 1,7% в 2023-м.

– Вторжение России в Украину приносит невыразимые страдания и разрушения, а также препятствует экономическому восстановлению Европы. Война привела к резкому росту цен на энергоносители и дальнейшему нарушению цепочек поставок, так что теперь инфляция будет оставаться высокой дольше, – сообщил комиссар по экономике Паоло Джентилони.

В ЕС признают, что прогнозы сильно зависят от исхода войны между Украиной и Россией, и предупреждают о дальнейших рисках для цен на энергоносители, цены на продукты питания и цепочки поставок.

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Кроме того, сообщается, что вторжение России в Украину ведет к экономическому отделению ЕС от России с последствиями, которые на данном этапе трудно понять в полной мере.