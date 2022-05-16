Последняя перед решающим сражением: что означает длительная фаза войны и когда она завершится

13 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война против России переходит в долгосрочную фазу.

Нас ждут тяжелые недели, которые фактически станут подготовкой к контрнаступлению Украины. Важно, чтобы наша страна качественно подготовилась к следующей фазе. Но означает ли это возможность действительно продолжительной войны?

Война на месяцы

Война в Украине действительно переходит в так называемую позиционную фазу, о которой эксперты стали говорить еще в апреле.

Как неоднократно заявлял советник главы Офиса президента Алексей Арестович, складывается ситуация, при которой “Россия уже не способна наступать, а Украина еще не накопила достаточно сил, чтобы пойти в наступление”.

Несмотря на то, что Запад стабильно поставляет оружие для Украины, его еще недостаточно для того, чтобы окончательно переломить ситуацию.

— Для этого (увеличения поставок вооружения в Украину – Ред.) нужно время. Количество вооружения будет исчисляться сотнями единиц каждого вида или типа. Перевозить это нужно самолетами, а это очень большие затраты на обеспечение логистики, — сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире Совместного телемарафона.

Сколько будет проходить длительная фаза, сейчас никто наверняка не может сказать. Все будет зависеть от того, как быстро Украина получит вооружение.

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Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорит, что эта фаза войны будет предшествовать контрнаступлению ВСУ.

— Да, украинские силы со временем могут перейти в контратаку, но для этого требуется определенный период времени. Сначала нужно отразить все вражеские атаки… Получить тяжелое вооружение от партнеров, накопить его критическую массу, не только американские гаубицы, но все виды вооружения, которые нам обещали Франция, Италия, Германия и т. д. Тогда можно будет говорить о переходе в контратакующие действия на тех направлениях, где это будет возможно, — объясняет Мусиенко.

Но можно допустить, что длительная фаза будет исчисляться месяцами, а не годами, как кто-то может думать.

Тому есть несколько причин. Первая – в нынешней ситуации Украина не собирается соглашаться на любое прекращение огня, которое, как мы убедились за восемь лет, РФ никогда не соблюдала.

Второе — Россия не способна соперничать с поставкой оружия союзниками, особенно в условиях санкций, которые только начинают давать о себе знать.

И мобилизация не поможет, если нечем вооружить новоиспеченных солдат и нет “лишнего” тяжелого вооружения.

Третье – Россия вообще не готовилась к затяжной войне. Сейчас всем понятно, что РФ хотела быстро захватить Украину почти без сопротивления со стороны ВСУ. Потому и не было адекватной подготовки.

— Путин не подготовил свою страну к полномасштабной войне, придерживаясь внутреннего мифа, что Россия участвует в “специальной военной операции”, а не в войне с Украиной. Полная мобилизация потребовала бы времени — подготовки, оснащения и развертывания резервов. И нет признаков, что к ней готовятся, — пишут в Vox.

Провал России

Причиной перехода войны в долгосрочную фазу является и провал России в ходе наступательных действий, которые руководство РФ назвало “второй фазой”.

До сих пор российским оккупантам не удалось ни выйти на границы Донецкой и Луганской областей, ни удержаться вблизи Харькова. Кроме того, враг не смог создать “клещи” и взять украинских военных на востоке Украины в окружение.

Попытка создать сухопутный коридор к так называемому Приднестровью также потерпела неудачу.

Британская разведка констатирует, что России не удается добиться ни одной из основных политических и военных целей.

Фактически РФ пыталась захватить как можно больше областей Украины и провозгласить об их “присоединении” по сценарию, похожему на тот, который разыграли в Крыму в 2014 году.

— Факт того, что Россия смогла поставить благосклонное ей руководство только в Херсоне, свидетельствует о провале российского вторжения и попыток достичь политических целей в Украине, — говорится в сообщении разведки Великобритании.

Эксперты говорят о том, что Россия истощила свои силы и должна стать в оборону, чтобы попытаться удержать оккупированные территории.

– После нескольких дней или недель атак, учитывая, что Россия несет потери, она может перейти к позиционной войне. Пытаться закрепиться на временно захваченных позициях и оттуда продолжать боевые действия, иногда пытаясь переходить в контратаки, – рассказывает Мусиенко.

И хотя РФ пытается проводить скрытую мобилизацию, практических результатов на поле боя она не даст.

— Мы реально понимаем, что на сегодня ресурсы, касающиеся наиболее боеспособных батальонно-тактических групп, Российская Федерация исчерпала. Хотя у нее еще достаточно резервов для того, чтобы вводить на территорию Украины, — сообщает Главное управление разведки.

Если же в таком состоянии Россия будет продолжать наступление, то “разобьется” об украинскую оборону и обессилит себя.

До конца года

Несмотря на то, что Запад определился со своей позицией касательно помощи Украине, никто наверняка не может сказать, сколько времени займет контрнаступление ВСУ.

Сейчас Украина наладила процессы, чтобы вооружить как можно больше бойцов и обеспечить качественное контрнаступление.

– В итоге были запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала Украины. Это касается и закупок, и производства всего необходимого. Мы ориентируемся на необходимость обеспечить 1 млн человек, которые будут побеждать врага, — сообщил 13 мая министр обороны Алексей Резников.

Западные политики и украинские чиновники не исключают, что война может продолжаться до 2023 года. Об этом уже неоднократно говорил, например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

14 мая о планах России затянуть войну до конца 2022 года упомянул и советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

И хотя такую перспективу нельзя исключать, Украина стремится завершить эту войну раньше.

– Переломный момент наступит во второй половине августа. Большинство активных боевых действий завершатся к концу этого года. В результате мы восстановим украинскую власть на всех территориях, в том числе на Донбассе и в Крыму, — высказал мнение изданию Sky News глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Вскоре на фронте могут взять оперативную паузу, что позволит нам лучше накапливать резервы.

Конечно, это не означает полное прекращение огня. Российские оккупанты будут очень истощены за примерно месяц атак на украинские позиции. И им ничего не останется, кроме как вставать в оборону.

– У России есть время на ведение активных боевых действий времени где-то до середины июня. После этого они будут вынуждены проводить дополнительные мобилизационные мероприятия, брать паузу для этого, потому что они не смогут проводить активные наступательные действия. Их наступление захлебнется… Генерал Ходжес вообще делает оптимистичные прогнозы, что до конца лета Украина может выйти на рубежи, которые были до 24 февраля, — размышляет Мусиенко.

Да и на Западе настроены как можно быстрее закончить эту войну. Если долгосрочная фаза затянется, это будет означать дополнительные потери и проблемы не только для Украины.

К примеру, мир может реально почувствовать, каково это, когда один из крупнейших экспортеров продовольствия не способен его поставлять, а запасы на исходе.

Экономист Алексей Кущ считает, что мораторий на экспорт зерна из Индии, который рассматривался как возможность замещения части украинского экспорта, может подтолкнуть страны более активно участвовать в завершении войны в Украине.

Ведь в нынешних условиях мир ждет ощутимый продовольственный кризис. Особенно страны Азии и Северной Африки.

— Как ни парадоксально это звучит, но решение Индии в конечном итоге будет в нашу пользу. Мировой катарсис через кризис с продовольствием. А как иначе заставить весь мир включиться в решение наших проблем? Усилия Запада дают свой результат, но к давлению на РФ нужно подключать Азию, Африку. Один из вариантов — миротворческий морской военный конвой под флагом ООН, сопровождающий наши корабли с зерном из одесских портов. И как итог — полная морская деблокада Одессы, — пишет Кущ.

Во время Киевского форума безопасности верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в 1997-2000 годах Уэсли Кларк также высказался против того, чтобы позволить РФ затянуть войну.

По его мнению, у Запада достаточно средств, чтобы способствовать скорейшей победе Украины.

— Если Украина имеет высокие моральные стандарты, надлежащий дух и мотивацию, получит надлежащее оборудование, вооружение и технику, и в том числе и Миг-35, другие виды вертолетов и самолетов от стран-друзей, то мы сможем избежать сценария длительной войны, — сказал Кларк.

Фактически мы находимся на этапе подготовки к освобождению оккупированных территорий. Задача для наших военных – продержаться, пока к нам поступит тяжелое вооружение в необходимом количестве.

Главный вопрос сейчас в скорости и решительности наших союзников. Ведь чем быстрее мы получим оружие, тем меньшей будет длительная фаза войны.