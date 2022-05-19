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Факты / Украина

Насиловали по очереди и на глазах матерей: на Харьковщине оккупанты пытали и убивали детей

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Насиловали по очереди и на глазах матерей: на Харьковщине оккупанты пытали и убивали детей
Фото: Depositphotos

После освобождения городов и сел Харьковской области от российской оккупации на телефон линии психологической помощи поступают десятки звонков с сообщениями о чудовищных зверствах рашистов.

Об этом 19 мая сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она подчеркнула, что чаще всего жертвами изнасилований становятся маленькие дети — как мальчики, так и девочки.

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— Вчера только за один час из-за пережитого сексуального насилия обратились 10 человек, из них 8 — изнасилованные несовершеннолетние. В том числе двое мальчиков 10 лет. В течение последних суток получили 56 звонков… Ужас и ярость переполняют, — сообщила Людмила Денисова.

— Тройняшки 9 лет, девушки. Изнасилованы рашистами, имеют тяжелые травмы половых органов. Все это на глазах у матери, она в шоковом состоянии. Изюм.

— Девятимесячная девочка. Обратилась мама: на ее глазах дочь изнасиловали свечой.

— Годовалого мальчика насиловали двое солдат, он умер.

— Девочка двух лет, насиловали двое, осталась живой.

— Изнасилованные мужчины 67 и 78 лет.

Людмила Денисова подчеркнула, что все зафиксированные случаи являются циничным нарушением не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сути, морали цивилизованного мира.

Она в очередной раз обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть факты геноцида украинского народа.

Источник: Офис омбудсмена Украины
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