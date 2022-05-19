Ґвалтували по черзі і на очах матерів: на Харківщині окупанти катували і вбивали дітей

Травень, 19 в 17:03

Після звільнення міст і сіл Харківської області від російської окупації на телефон лінії психологічної допомоги надходять десятки дзвінків з повідомленнями про жахливі звірства рашистів.

Про це 19 травня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона підкреслила, що найчастіше жертвами зґвалтувань стають маленькі діти – як хлопчики, так і дівчатка.

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– Учора лише за одну годину через пережите сексуальне насильство звернулися 10 осіб, з них 8 – зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків 10 років. Упродовж останньої доби отримали 56 дзвінків… Жах і лють переповнюють, – повідомила Людмила Денісова.

– Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм.

– Дев’ятимісячна дівчинка. Звернулася мама: на її очах доньку зґвалтували свічкою.

– Однорічного хлопчика ґвалтували двоє солдатів, він помер.

– Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою.

– Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років.

Людмила Денісова наголосила, що усі зафіксовані випадки є цинічним порушенням не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його суті, моралі цивілізованого світу.

Вона вкотре звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати факти геноциду українського народу.