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Факты / Украина

Президент ФК Рух Григорий Козловский получил Знак пошаны за помощь ВСУ

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Президент ФК Рух Григорий Козловский получил Знак пошаны за помощь ВСУ

Почетного президента футбольного клуба Рух (Львов) Григория Козловского наградили знаком Знак пошаны за весомый вклад и помощь Вооруженным силам Украины. Это самая высокая награда для гражданских.

Джерело: nta.ua

От имени министра обороны нагрудный Знак пошаны вручил генерал-лейтенант Павел Ткачук.

— Это награда и благодарность за плодотворный труд на благо Вооруженных сил Украины и на благо нашего государства Украина, – подчеркнул он.

Таким образом, Григория Козловского отметили за помощь в развитии Вооруженных сил Украины и плодотворное сотрудничество с Министерством обороны Украины во время полномасштабного вторжения России в Украину.

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Джерело: nta.ua

В целом за благотворительную деятельность и помощь Украине почетный президент футбольного клуба Рух получил уже полтора десятка наград от президента и военных в разные годы.

Президент ФК Рух Григорий Козловский получил Знак пошаны за помощь ВСУ / 4 фотографии

— О таких вещах в такое время нужно говорить, потому что, прежде всего, мы должны своим примером показывать своим детям, как нужно любить страну, как ее нужно строить и что стоит делать для страны в такое тяжелое время. Это, в первую очередь, пример для моих родных детей, – отметил Григорий Козловский.

Он также подчеркнул, что в нынешние непростые времена просто необходимо проявлять активность в общественной жизни и помогать защищать Украину.

— Конечно, это такое поощрение других бизнесменов, чтобы они были активными и в такое тяжелое время оставались вместе с народом Украины. В Украине и с народом Украины, – акцентировал внимание Григорий Козловский.


Напомним, что на прошлой неделе он решил сложить полномочия депутата Львовского областного совета. Свое решение аргументировал просто и кратко: во время полномасштабной войны в стране есть более актуальные дела, чем политика. В частности, нужно заботиться о тех, за кого несешь непосредственную ответственность.

Источник: NTA

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