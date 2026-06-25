За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник совершил 42 авиационных удара, сбросил 153 управляемые авиабомбы. Кроме того, привлек для поражения 5 778 дронов-камикадзе и совершил 2 185 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Сейчас смотрят

Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 583-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.