Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 25 июня 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Противник совершил 42 авиационных удара, сбросил 153 управляемые авиабомбы. Кроме того, привлек для поражения 5 778 дронов-камикадзе и совершил 2 185 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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