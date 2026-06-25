В четверг, 25 июня, отмечается День таможенника Украины, Международный день моряка, Всемирный день Beatles, Всемирный день витилиго, День цветного телевидения и Международный день сомоподобных.

Православная церковь сегодня чтит память святой мученицы Февронии. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 25 июня 2026 года

25 июня православные верующие вспоминают мученицу Февронию, пострадавшую за веру во Христа во время правления императора Диоклетиана.

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Святая воспитывалась в монастыре города Сиваполиса (Ассирия), настоятельницей которого была ее тетя Бриена. Феврония вела набожную жизнь, отличалась красотой и умом. Когда святой предложили отречься от веры во Христа, пообещав за это различные блага, она твердо и решительно отказалась. За это Февронию подвергли жестоким мучениям.

Какой сегодня, 25 июня 2026 года, день в Украине

Ежегодно 25 июня профессиональный праздник отмечают украинские таможенники. На государственном уровне праздник был установлен в 2020 году. С 1991 до 2020 года в Украине в этот день отмечали День таможенной службы.

Сегодня стоит поздравить всех таможенников, которые добросовестно выполняют свой долг, защищая интересы Украины на границе.

Кто празднует день ангела 25 июня 2026 года

Сегодня свои именины отмечают обладатели таких мужских имен — Василий и Яков. Поздравьте друзей, родных и знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями здоровья, счастья и благополучия.

Что нельзя делать 25 июня 2026 года

В этот день церковь не одобряет ссор, ругани, сплетен, жадности, обид, зависти, уныния. Сегодня не рекомендуется начинать новые дела — лучше провести этот день спокойно, без суеты.

Не стоит переставлять мебель или переезжать, иначе вас ждут неприятности. Народные приметы также не советуют 25 июня замешивать тесто и готовить выпечку — будут финансовые проблемы.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно заниматься домашними делами, работать на огороде и во дворе. Благоприятно провести время с близкими и родными. В народе верили, что 25 июня нужно быть очень осторожными во время купания в открытых водоемах.

Согласно лунному календарю, сегодня стоит уделить время внутренней работе и самоанализу. Доверяйте своей интуиции.

Народные приметы на 25 июня 2026 года

Ясный и безоблачный день — будет хороший урожай пшеницы.

Облачно или идет дождь — июль будет дождливым.

Сильный ветер в этот день — осень будет ветреной.

Вечером громко квакают лягушки — скоро будут дожди.

Утром густая роса — к теплой погоде в ближайшие дни.

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