Сегодня, 25 июня, отмечается Международный день моряка. Праздник был учрежден в 2010 году странами-членами Международной морской организации, которая является частью ООН.

В эту дату принято поздравлять моряков торгового флота, которые вносят неоценимый вклад в мировую экономику. Сегодня стоит поблагодарить всех, кто причастен к этой профессии.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили подборку поздравлений с Международным днем моряка в картинках, стихах и прозе.

Сейчас смотрят

Международный день моряка 2026 — картинки

Поздравления с Международным днем моряка в картинках

***

Сильный, умный ты и смелый,

Потому что ты моряк.

По плечу любое дело —

Только ты умеешь так!

С днем твоим я поздравляю,

Обнимаю горячо,

Моря чистого желаю

И везения еще.

Бури пусть всегда обходят

Твой корабль стороной,

Пусть они подальше бродят.

Поздравляю, мой герой!

***

Ты видел очень много вод,

Не раз жизнью рисковал,

Ты реки бороздил, моря,

И про дом родной не забывал.

И я спешу тебя поздравить,

С прекрасным праздником твоим,

Желаю счастья и здоровья,

Чтобы мир ты покорил!

***

С Днем моряка! Пускай удача

Не оставляет ни на миг,

Победа ждет в любой задаче,

Чтобы к успехам ты привык.

Морское братство будет рядом,

Друзья поддержат в миг любой,

И счастья даст судьба в награду,

И встанет за тебя стеной!

***

Хоть ты в море, хоть на суше,

Счастлив будь, моряк, всегда ты!

Пусть работой ты загружен,

Отдыхать надо когда-то!

В этот день тебе желаю

В море радости купаться,

Но, в веселье утопая,

На плаву всегда держаться!

***

Поздравления с Международным днем моряка в прозе

***

Поздравляю с Днем моряка! Пусть все штормы проходят мимо тебя, а морские просторы вдохновляют. Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, успехов, благополучия и уверенности в каждом дне!

***

Быть моряком — это призвание, поэтому я желаю тебе всегда с радостью ходить в море и выполнять свой долг! Пусть тебе покоряются все моря и океаны, а карьера идет только вверх! Желаю крепкого здоровья, много сил, энергии и побольше приятных эмоций.

***

С Международным днем моряка! Желаю штиля в пути и шторма эмоций в жизни. Пусть на борту всегда царит порядок, а дома ждут любовь и уют.

***

Поздравляю с Международным днем моряка! От всей души желаю, чтобы водная стихия дарила радость и спокойствие души, чтобы тебя везде сопровождали удача и благополучие. Пусть твоя жизнь всегда будет счастливой и наполненной любовью.

***

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.