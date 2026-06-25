Международный день моряка 2026: искренние поздравления в картинках, стихах и прозе
Сегодня, 25 июня, отмечается Международный день моряка. Праздник был учрежден в 2010 году странами-членами Международной морской организации, которая является частью ООН.
В эту дату принято поздравлять моряков торгового флота, которые вносят неоценимый вклад в мировую экономику. Сегодня стоит поблагодарить всех, кто причастен к этой профессии.
По случаю праздника Факты ICTV подготовили подборку поздравлений с Международным днем моряка в картинках, стихах и прозе.
Международный день моряка 2026 — картинки
Поздравления с Международным днем моряка в картинках
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Сильный, умный ты и смелый,
Потому что ты моряк.
По плечу любое дело —
Только ты умеешь так!
С днем твоим я поздравляю,
Обнимаю горячо,
Моря чистого желаю
И везения еще.
Бури пусть всегда обходят
Твой корабль стороной,
Пусть они подальше бродят.
Поздравляю, мой герой!
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Ты видел очень много вод,
Не раз жизнью рисковал,
Ты реки бороздил, моря,
И про дом родной не забывал.
И я спешу тебя поздравить,
С прекрасным праздником твоим,
Желаю счастья и здоровья,
Чтобы мир ты покорил!
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С Днем моряка! Пускай удача
Не оставляет ни на миг,
Победа ждет в любой задаче,
Чтобы к успехам ты привык.
Морское братство будет рядом,
Друзья поддержат в миг любой,
И счастья даст судьба в награду,
И встанет за тебя стеной!
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Хоть ты в море, хоть на суше,
Счастлив будь, моряк, всегда ты!
Пусть работой ты загружен,
Отдыхать надо когда-то!
В этот день тебе желаю
В море радости купаться,
Но, в веселье утопая,
На плаву всегда держаться!
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Поздравления с Международным днем моряка в прозе
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Поздравляю с Днем моряка! Пусть все штормы проходят мимо тебя, а морские просторы вдохновляют. Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, успехов, благополучия и уверенности в каждом дне!
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Быть моряком — это призвание, поэтому я желаю тебе всегда с радостью ходить в море и выполнять свой долг! Пусть тебе покоряются все моря и океаны, а карьера идет только вверх! Желаю крепкого здоровья, много сил, энергии и побольше приятных эмоций.
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С Международным днем моряка! Желаю штиля в пути и шторма эмоций в жизни. Пусть на борту всегда царит порядок, а дома ждут любовь и уют.
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Поздравляю с Международным днем моряка! От всей души желаю, чтобы водная стихия дарила радость и спокойствие души, чтобы тебя везде сопровождали удача и благополучие. Пусть твоя жизнь всегда будет счастливой и наполненной любовью.
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