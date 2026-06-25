Сегодня, 25 июня, отмечается Международный день моряка. Праздник был учрежден в 2010 году странами-членами Международной морской организации, которая является частью ООН.

В эту дату принято поздравлять моряков торгового флота, которые вносят неоценимый вклад в мировую экономику. Сегодня стоит поблагодарить всех, кто причастен к этой профессии.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили подборку поздравлений с Международным днем моряка в картинках, стихах и прозе.

Сейчас смотрят

Международный день моряка 2026 — картинки

Міжнародний день моряка - привітання

Международный день моряка — поздравления

Картинки до Міжнародного дня моряка

Картинки к Международному дню моряка

Листівки з Днем моряка

Открытки с Днем моряка 2026

День моряка - привітання в картинках

День моряка — поздравления в картинках

Міжнародний день моряка - листівки

Международный день моряка — открытки

Поздравления с Международным днем моряка в картинках

***

Сильный, умный ты и смелый,
Потому что ты моряк.
По плечу любое дело —
Только ты умеешь так!

С днем твоим я поздравляю,
Обнимаю горячо,
Моря чистого желаю
И везения еще.

Бури пусть всегда обходят
Твой корабль стороной,
Пусть они подальше бродят.
Поздравляю, мой герой!

***

Ты видел очень много вод,
Не раз жизнью рисковал,
Ты реки бороздил, моря,
И про дом родной не забывал.

И я спешу тебя поздравить,
С прекрасным праздником твоим,
Желаю счастья и здоровья,
Чтобы мир ты покорил!

***

С Днем моряка! Пускай удача
Не оставляет ни на миг,
Победа ждет в любой задаче,
Чтобы к успехам ты привык.

Морское братство будет рядом,
Друзья поддержат в миг любой,
И счастья даст судьба в награду,
И встанет за тебя стеной!

***

Хоть ты в море, хоть на суше,
Счастлив будь, моряк, всегда ты!
Пусть работой ты загружен,
Отдыхать надо когда-то!

В этот день тебе желаю
В море радости купаться,
Но, в веселье утопая,
На плаву всегда держаться!

***

Поздравления с Международным днем моряка в прозе

***

Поздравляю с Днем моряка! Пусть все штормы проходят мимо тебя, а морские просторы вдохновляют. Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, успехов, благополучия и уверенности в каждом дне!

***

Быть моряком — это призвание, поэтому я желаю тебе всегда с радостью ходить в море и выполнять свой долг! Пусть тебе покоряются все моря и океаны, а карьера идет только вверх! Желаю крепкого здоровья, много сил, энергии и побольше приятных эмоций.

***

С Международным днем моряка! Желаю штиля в пути и шторма эмоций в жизни. Пусть на борту всегда царит порядок, а дома ждут любовь и уют.

***

Поздравляю с Международным днем моряка! От всей души желаю, чтобы водная стихия дарила радость и спокойствие души, чтобы тебя везде сопровождали удача и благополучие. Пусть твоя жизнь всегда будет счастливой и наполненной любовью.

***

Читайте также
Церковный календарь на июнь 2026 года: что отмечают верующие в первый месяц лета
Церковний календар на червень 2026

Связанные темы:

ПривітанняПоздравления с праздникамиПраздники
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.