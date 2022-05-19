Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Продолжается определенная операция, увидимся: Калина записал обращение из Азовстали

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Продолжается определенная операция, увидимся: Калина записал обращение из Азовстали

По состоянию на 85-й день полномасштабной войны командование защитников Азовстали все еще остается на территории завода.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил замкомандира полка Азов Святослав Паламар с позывным Калина.

Сейчас смотрят

— Слава Украине! Сегодня 85-й день войны. Я и командование находимся на заводе Азовсталь.

Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Спасибо всему миру и спасибо Украине за поддержку. Увидимся!

Вероятнее всего, обращение Калины было снято с целью опровергнуть фейки РФ о том, что все командование полка Азов якобы “сдалось русским в плен”.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка