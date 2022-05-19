Продолжается определенная операция, увидимся: Калина записал обращение из Азовстали

Май, 19 в 20:56

По состоянию на 85-й день полномасштабной войны командование защитников Азовстали все еще остается на территории завода.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил замкомандира полка Азов Святослав Паламар с позывным Калина.

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— Слава Украине! Сегодня 85-й день войны. Я и командование находимся на заводе Азовсталь. Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Спасибо всему миру и спасибо Украине за поддержку. Увидимся!

Вероятнее всего, обращение Калины было снято с целью опровергнуть фейки РФ о том, что все командование полка Азов якобы “сдалось русским в плен”.