Триває певна операція, побачимось: Калина записав звернення з Азовсталі

Травень, 19 в 20:56

Станом на 85-й день повномасштабної війни командування захисників Азовсталі все ще залишається на території заводу.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив замкомандира полку Азов Святослав Паламар із позивним Калина.

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– Слава Україні! Сьогодні 85-й день війни. Я і командування перебуваємо на заводі Азовсталь. Триває певна операція, деталей якої я не буду розголошувати. Дякую всьому світу та дякую Україні за підтримку. Побачимось!

Найімовірніше, звернення Калини було знято з метою спростувати фейки РФ про те, що усе командування полку Азов нібито “здалися росіянам у полон”.