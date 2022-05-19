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Факти / Україна

Триває певна операція, побачимось: Калина записав звернення з Азовсталі

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Триває певна операція, побачимось: Калина записав звернення з Азовсталі

Станом на 85-й день повномасштабної війни командування захисників Азовсталі все ще залишається на території заводу.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив замкомандира полку Азов Святослав Паламар із позивним Калина.

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– Слава Україні! Сьогодні 85-й день війни. Я і командування перебуваємо на заводі Азовсталь.

Триває певна операція, деталей якої я не буду розголошувати. Дякую всьому світу та дякую Україні за підтримку. Побачимось!

Найімовірніше, звернення Калини було знято з метою спростувати фейки РФ про те, що усе командування полку Азов нібито “здалися росіянам у полон”.

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