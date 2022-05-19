Май, 19 в 16:24

В Украине во время развязанной РФ полномасштабной войны зафиксировано уже 245 случаев экоцида – уничтожения экосистем. Больше всего в результате действий оккупантов пострадала окружающая среда Киевской области.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Он напомнил, что войска РФ совершают ракетные обстрелы нефтебаз, ТЭЦ, заводов с химикатами, и это влияет на окружающую среду. Кроме того, возникают лесные пожары, оккупанты уничтожают ценные заповедные объекты.

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– Фиксация экологических преступлений происходит каждый день. За последние 20 лет это первый военный конфликт в мире с таким масштабным ущербом окружающей среде… На сегодняшний день мы уже имеем зафиксированные 245 случаев экоцида на территории Украины и в акватории Черного моря. 34 случая зарегистрировано в Киевской области – это самый большой показатель на сегодняшний день. В Донецкой области – 28 таких случаев, в Днепропетровской – 22 и в Луганской области – 22, — отметил Стрелец.

Он добавил, что, кроме случаев экоцида, министерство зафиксировало более 1 500 фактов разорения украинских земель и уничтожения экосистем. Все эти преступления фиксируются и проверяются.

Как известно, экоцид – это массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы, водных ресурсов, другие действия, которые могут повлечь за собой экологическую катастрофу (согласно ст. 441 Уголовного кодекса Украины).

Комментируя ситуацию в Азовском море, Стрелец сообщил, что у министерства пока нет подтвержденных фактов попадания в него сероводорода. Ранее в Мариупольском горсовете сообщили, что бомбардировки российскими войсками завода Азовсталь в Мариуполе могли повредить техническое сооружение с десятками тысяч тонн раствора сероводорода. И утечка этой жидкости может повлечь за собой экологическую катастрофу в акватории Азовского моря.

Стрелец во время брифинга объяснил, что для оценки потенциального ущерба требуется безопасный доступ специалистов. В то же время, этот вопрос уже изучают ГСЧС и Государственная экологическая инспекция.

– Пока подтверждений, которые могли бы свидетельствовать о загрязнении акватории Азовского моря, у нас нет. Однако уже изучены планы по ликвидации аварийных ситуаций, которые были на этом заводе, получена информация о том, что это за загрязняющее вещество и как оно может влиять, — рассказал министр.

Он уточнил, что работа над документированием экопреступлений продолжается. Формировать иски против РФ за ущерб окружающей среде Украине помогают ведущие юридические компании мира.

Еще в начале марта в Украине начали расследование по факту экоцида из-за нападения российских войск на Запорожскую АЭС в Энергодаре.

Недавно стало известно, что российские солдаты уничтожают уникальную заповедную Кинбурнскую косу, являющуюся частью Черноморского биосферного заповедника.

Источник: Media Center Ukraine