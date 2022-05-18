Азовское море находится под угрозой полного вымирания – горсовет Мариуполя
Горсовет Мариуполя сообщает, что после бомбардировок войсками Российской Федерации Азовстали Азовское море оказалось под угрозой полного вымирания.
Об этом в среду, 18 мая, сообщила пресс-служба мариупольского горсовета.
– Есть угроза полного вымирания Азовского моря. Бомбардировка Азовстали могла повредить техническое сооружение, в котором находятся десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода, – говорится в сообщении.
Согласно опубликованным данным, утечка этой жидкости “полностью убьет флору и фауну Азовского моря”.
– Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море. Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня, – отмечается в заявлении.