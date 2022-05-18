Май, 18 в 17:37

Горсовет Мариуполя сообщает, что после бомбардировок войсками Российской Федерации Азовстали Азовское море оказалось под угрозой полного вымирания.

Об этом в среду, 18 мая, сообщила пресс-служба мариупольского горсовета.

– Есть угроза полного вымирания Азовского моря. Бомбардировка Азовстали могла повредить техническое сооружение, в котором находятся десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода, – говорится в сообщении.

Согласно опубликованным данным, утечка этой жидкости “полностью убьет флору и фауну Азовского моря”.

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