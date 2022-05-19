Травень, 19 в 16:24

В Україні під час розв’язаної РФ повномасштабної війни зафіксовано вже 245 випадків екоциду – знищення екосистем. Найбільше внаслідок дій окупантів постраждало довкілля Київщини.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Він нагадав, що війська РФ здійснюють ракетні обстріли нафтобаз, ТЕЦ, заводів із хімікатами, і це впливає на довкілля. Крім того, виникають лісові пожежі, окупанти знищують цінні заповідні об’єкти.

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– Фіксація екологічних злочинів відбувається щодня. За останні 20 років це перший військовий конфлікт у світі з такою масштабною шкодою довкіллю… На сьогодні ми вже маємо зафіксовані 245 випадків екоциду на території України та в акваторії Чорного моря. 34 випадки зареєстровано на Київщині – це найбільший показник на сьогодні. В Донецькій області – 28 таких випадків, у Дніпропетровській – 22 і в Луганській області – 22, – зазначив Стрілець.

Він додав, що, окрім випадків екоциду, міністерство зафіксувало понад 1 500 фактів плюндрування українських земель та знищення екосистем. Усі ці злочини фіксуються та верифікуються.

Як відомо, екоцид – це масове знищення рослинного чи тваринного світу, отруєння атмосфери, водних ресурсів, інші дії, що можуть спричинити екологічну катастрофу (згідно зі ст. 441 Кримінального кодексу України).

Коментуючи ситуацію в Азовському морі, Стрілець повідомив, що міністерство поки що не має підтверджених фактів потрапляння в нього сірководню. Раніше в Маріупольській міськраді поінформували, що бомбардування російськими військами заводу Азовсталь у Маріуполі могли пошкодити технічну споруду з десятками тисяч тонн розчину сірководню. І витік цієї рідини може спричинити екологічну катастрофу в акваторії Азовського моря.

Стрілець під час брифінгу пояснив, що для оцінки потенційної шкоди потрібен безпечний доступ туди фахівців. Водночас це питання вже вивчають ДСНС і Державна екологічна інспекція.

– Поки що підтверджень, які могли б свідчити про забруднення акваторії Азовського моря, в нас немає. Проте вже вивчено плани з ліквідації аварійних ситуацій, які були на цьому заводі, отримана інформація про те, що це за забруднююча речовина і як вона може впливати, – розповів міністр.

Він уточнив, що робота над документуванням екозлочинів триває. Формувати позови проти РФ за шкоду довкіллю Україні допомагають провідні юридичні компанії світу.

Ще на початку березня в Україні розпочали розслідування за фактом екоциду через напад російських військ на Запорізьку АЕС в Енергодарі.

Нещодавно стало відомо, що російські солдати знищують унікальну заповідну Кінбурнську косу, яка є частиною Чорноморського біосферного заповідника.

Джерело: Media Center Ukraine