Крепость Мариуполь: защитник Азовстали показал последний день на разрушенном заводе

Появилось впечатляющее видео с территории разрушенного фашистскими захватчиками завода Азовсталь в Мариуполе.

Смонтированы кадры опубликовали документалисты BABYLON’13. Масштабы разрушения и ужасы войны они подчеркнули соответствующим музыкальным сопровождением.

— Фильм создан Орестом (Дмитрием Казацким), который провел на Азовстали 84 дня. Эти кадры он снял за день до плена, — говорится в сообщении.