Крепость Мариуполь: защитник Азовстали показал последний день на разрушенном заводе
Появилось впечатляющее видео с территории разрушенного фашистскими захватчиками завода Азовсталь в Мариуполе.
Смонтированы кадры опубликовали документалисты BABYLON’13. Масштабы разрушения и ужасы войны они подчеркнули соответствующим музыкальным сопровождением.
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— Фильм создан Орестом (Дмитрием Казацким), который провел на Азовстали 84 дня. Эти кадры он снял за день до плена, — говорится в сообщении.
На кадрах военный медленно осматривает руины Азовстали, а фоном стала грудь разрушенного и пробитого пулями металла.