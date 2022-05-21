Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Крепость Мариуполь: защитник Азовстали показал последний день на разрушенном заводе

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Крепость Мариуполь: защитник Азовстали показал последний день на разрушенном заводе

Появилось впечатляющее видео с территории разрушенного фашистскими захватчиками завода Азовсталь в Мариуполе.

Смонтированы кадры опубликовали документалисты BABYLON’13. Масштабы разрушения и ужасы войны они подчеркнули соответствующим музыкальным сопровождением.

Сейчас смотрят

— Фильм создан Орестом (Дмитрием Казацким), который провел на Азовстали 84 дня. Эти кадры он снял за день до плена, — говорится в сообщении.

На кадрах военный медленно осматривает руины Азовстали, а фоном стала грудь разрушенного и пробитого пулями металла.

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка