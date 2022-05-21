Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Под Кривым Рогом мужчина подорвался на кассетных боеприпасах РФ, когда пытался их разобрать

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Под Кривым Рогом мужчина подорвался на кассетных боеприпасах РФ, когда пытался их разобрать
Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области госпитализирован 82-летний дедушка, который подорвался на кассетных боеприпасах российских оккупантов. Мужчина в критическом состоянии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель областной военной администрации Валентин Резниченко. Он рассказал, что инцидент произошел в Криворожском районе.

Оказалось, что пострадавший пенсионер накануне нашел семь боеприпасов от кассетных снарядов. По непонятным причинам он решил принести их домой и разобрать: именно тогда и раздался взрыв.

Сейчас смотрят

— Просил и снова прошу. Пожалуйста, не трогайте взрывчатку, которая осталась после вражеских обстрелов. Увидели подозрительный предмет — звоните спасателям или полиции, — призвал Валентин Резниченко.

По данным главы Днепропетровской области, из-за кассетных боеприпасов врага на территории области погибло уже шесть человек.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка