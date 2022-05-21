Под Кривым Рогом мужчина подорвался на кассетных боеприпасах РФ, когда пытался их разобрать

Май, 21 в 18:32

В Днепропетровской области госпитализирован 82-летний дедушка, который подорвался на кассетных боеприпасах российских оккупантов. Мужчина в критическом состоянии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель областной военной администрации Валентин Резниченко. Он рассказал, что инцидент произошел в Криворожском районе.

Оказалось, что пострадавший пенсионер накануне нашел семь боеприпасов от кассетных снарядов. По непонятным причинам он решил принести их домой и разобрать: именно тогда и раздался взрыв.

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— Просил и снова прошу. Пожалуйста, не трогайте взрывчатку, которая осталась после вражеских обстрелов. Увидели подозрительный предмет — звоните спасателям или полиции, — призвал Валентин Резниченко.

По данным главы Днепропетровской области, из-за кассетных боеприпасов врага на территории области погибло уже шесть человек.