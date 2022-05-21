Під Кривим Рогом чоловік підірвався на касетних боєприпасах РФ, коли намагався їх розібрати

Травень, 21 в 18:32

У Дніпропетровській області госпіталізовано 82-річного дідуся, який підірвався на касетних боєприпасах російських окупантів. Чоловік у критичному стані.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Він розповів, що інцидент стався у Криворізькому районі.

Виявилося, що постраждалий пенсіонер напередодні знайшов сім боєприпасів від касетних снарядів. За незрозумілих причин він вирішив принести їх додому і розібрати: саме тоді і пролунав вибух.

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– Просив і знову прошу. Будь ласка, не чіпайте вибухівку, яка залишилася після ворожих обстрілів. Побачили підозрілий предмет – телефонуйте рятувальникам або поліції, – закликав Валентин Резніченко.

За даними голови Дніпропетровської ОВА, через касетні боєприпаси ворога на території області загинуло вже шестеро осіб.