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Факти / Україна

Під Кривим Рогом чоловік підірвався на касетних боєприпасах РФ, коли намагався їх розібрати

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Під Кривим Рогом чоловік підірвався на касетних боєприпасах РФ, коли намагався їх розібрати
Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області госпіталізовано 82-річного дідуся, який підірвався на касетних боєприпасах російських окупантів. Чоловік у критичному стані.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Він розповів, що інцидент стався у Криворізькому районі.

Виявилося, що постраждалий пенсіонер напередодні знайшов сім боєприпасів від касетних снарядів. За незрозумілих причин він вирішив принести їх додому і розібрати: саме тоді і пролунав вибух.

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– Просив і знову прошу. Будь ласка, не чіпайте вибухівку, яка залишилася після ворожих обстрілів. Побачили підозрілий предмет – телефонуйте рятувальникам або поліції, – закликав Валентин Резніченко.

За даними голови Дніпропетровської ОВА, через касетні боєприпаси ворога на території області загинуло вже шестеро осіб.

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