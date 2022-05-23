Война России против Украины стала сигналом для пробуждения обороны Европы — Боррель

Май, 23 в 8:11

Агрессия РФ против Украины стала сигналом к ​​пробуждению всей Европы в сфере безопасности и обороны и заставила искать скоординированные и эффективные пути к укреплению собственной обороноспособности.

Об этом высказался высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

– Российское вторжение в Украину стало сигналом к ​​пробуждению для (политики) безопасности и обороны ЕС. Совместная коммуникация относительно недостатков в оборонных инвестициях, принятая на этой неделе, четко объясняет, что из-за недофинансирования те оборонные способности, которые у нас есть, не отвечают нашим потребностям перед имеющейся угрозой, — отметил Боррель.

Он напомнил, что доклады Европейского оборонного агентства (EDA) уже неоднократно обращали внимание на этот факт. При этом до войны, казалось, не было смысла в срочном увеличении оборонных расходов. Сейчас речь идет не только о том, чтобы тратить на оборону больше, но и тратить эти европейские средства вместе – и это единственный путь использовать их наилучшим образом.

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— Российское безумное наступление на Украину вернуло войну на европейскую землю. По количеству военных возможностей, привлеченных к этой войне, по ее человеческой цене и по глобальным последствиям, она представляет собой глобальное смещение в Европейской среде по безопасности. В противодействии этому конфликту ЕС реагировал быстро и мощно, предлагая политическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь Украине. Сейчас уже очевидно, что Европа в опасности, как мы и говорили еще в начале войны, когда представили Стратегический компас, — подчеркнул высокий представитель ЕС.

Он подчеркнул, что ЕС должен брать на себя больше ответственности за безопасность. Это предполагает наличие современных и взаимосовместимых вооруженных сил с достаточным количеством сил и средств.

— Опустошение складов, которое произошло после военной помощи, которую мы предоставили Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков. Но именно это стало самым большим недостатком с тем, что мы унаследовали от прошлых бюджетных сокращений и недофинансирования, – подчеркнул Боррель.

Он напомнил, что упомянутые провалы затрагивают многие сферы – общие военные способности, оборонные инвестиции, исследования и развитие, и они становятся очевидными по сравнению с военным строительством в других странах. В частности, с 1991 по 2021 год общие оборонные расходы ЕС выросли всего на 20%, — в то время как в США этот показатель составил 66%, в России – 292%, в Китае – 592%. Только с 2009 по 2018 год в результате бюджетных сокращений страны ЕС недодали на оборону около 160 миллиардов евро.

Высокий представитель ЕС определил три главных направления решения существующих проблем ЕС в обороне, нашедших отражение в докладах EDA

Первое направление – это повышение боевой готовности войск, включая пополнение складских запасов.

Второе направление усилий – развитие оборонительных возможностей как в количественном, так и качественном измерении. В течение следующих пяти лет эти усилия будут направлены на стратегические направления, такие как воздушная оборона, кибернетические средства и средства космического базирования и другие.

Третье направление, рассчитанное на более отдаленную перспективу, – это совместная разработка будущих ключевых оборонных способностей, таких как основной боевой танк, современные средства территориальной защиты или средства космического наблюдения.