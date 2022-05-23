Май, 22 в 23:33

Украина вместе с Польшей вводят совместный таможенный контроль.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, это ускорит процедуру прохождения границы и уберет большинство коррупционных рисков.

Зеленский отметил, что был рад приветствовать в Украине президента Польши Анджея Дуду.

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— Я рад отметить, что украино-польские отношения наконец-то на абсолютно чистой основе, без каких-либо ссор и конфликтного наследия — это настоящее достижение. Историческое достижение наших народов, — отметил Зеленский.

Также президент Украины подписал указ о введении нового отличия Украины для благодарности городам и партнерским государствам, которые поддержали Украину.

— И первым таким городом стал Жешув (Польша) — город-спаситель, вполне справедливо, — сообщил глава государства.

Также Зеленский отметил, что началась подготовка законопроекта, который будет зеркальным соответствием принятого в Польше закона об украинцах.

— Теперь украинцы и украинки, которые временно находятся в Польше, будут получать те же возможности, что и поляки. Это будет правильный жест, — отметил Дуда.