Украина вводит совместный таможенный контроль с Польшей — Зеленский
Украина вместе с Польшей вводят совместный таможенный контроль.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, это ускорит процедуру прохождения границы и уберет большинство коррупционных рисков.
Зеленский отметил, что был рад приветствовать в Украине президента Польши Анджея Дуду.
— Я рад отметить, что украино-польские отношения наконец-то на абсолютно чистой основе, без каких-либо ссор и конфликтного наследия — это настоящее достижение. Историческое достижение наших народов, — отметил Зеленский.
Также президент Украины подписал указ о введении нового отличия Украины для благодарности городам и партнерским государствам, которые поддержали Украину.
— И первым таким городом стал Жешув (Польша) — город-спаситель, вполне справедливо, — сообщил глава государства.
Также Зеленский отметил, что началась подготовка законопроекта, который будет зеркальным соответствием принятого в Польше закона об украинцах.
— Теперь украинцы и украинки, которые временно находятся в Польше, будут получать те же возможности, что и поляки. Это будет правильный жест, — отметил Дуда.
— Вечером говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, рассказал о встрече, переговорах, ситуации на поле боя. Говорили о том, как увеличить объем нашего экспорта, прежде всего, агропродукции и объем импорта топлива в Украину, — сообщил Зеленский.