Май, 24 в 23:18

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, почему в Кремле так настаивают на продолжении переговоров между делегациями Украины и России.

– Кремль, безусловно, готов к продолжению переговоров. Они об этом говорят. Почему? Потому что началась кампания “а давайте заморозим конфликт”. На фоне прекращения огня и заморозки конфликта, безусловно, они будут в выигрышной позиции. Ведь они стоят на нашей территории. Мы же хотим, чтобы они адекватно воспринимали этот мир, – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Россия уже три месяца воюет в Украине и будет воевать еще три месяца, пока не потеряет максимальное количество своих людей.

– И пока ваша страна не начнет говорить: мы потеряли 30 тыс., 50, 100 тыс. военных. Сколько вам еще нужно потерять, чтобы Украина доказала, что есть Украина – мощное государство, а есть какая-то маленькая страна под названием Российская Федерация, которая мечтает победить Украину. Они хотят, видимо, так чтобы было? Хорошо, будет так, – заявил советник руководителя ОП.

По его словам, переговорный процесс между Украиной и Россией может быть разблокирован по двум причинам.

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– Первое – президент Украины скажет, вот есть дорожная карта, по которой мы понимаем, какую позицию можем получить. И второе – когда элита России начнет адекватно себя воспринимать, – утверждает Михаил Подоляк.

Он утверждает, что это произошло впервые в мире, когда политическая пропаганда подействовала на саму элиту.

– Они сами себя этой пропагандой завели в очень мощную яму, из которой выбраться не могут. Я такого еще не видел. Как можно было так искривить мир для себя политической пропагандой, чтобы настолько не понимать, что происходит вокруг, – поинтересовался советник.

Подоляк уточнил, что когда РФ будет настолько разрушать собственную инфраструктуру, что в стране появятся панические настроения, тогда, вероятно, политэлиты Кремля сядут за стол переговоров и будут воспринимать ситуацию более адекватно.