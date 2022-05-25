Травень, 24 в 23:18

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому у Кремлі так наполягають на продовженні переговорів між делегаціями України та Росії.

– Кремль, безперечно, готовий до продовження переговорів. Вони про це кажуть. Чому? Тому що розпочалася кампанія “а давайте заморозимо конфлікт”. На тлі припинення вогню та заморозки конфлікту, безумовно, вони будуть у виграшній позиції. Адже вони стоять на нашій території. Ми ж хочемо, щоб вони адекватно сприймали цей світ, – наголосив Подоляк.

Він наголосив, що Росія вже три місяці воює в Україні і воюватиме ще три місяці, доки не втратить максимальну кількість своїх людей.

– І поки ваша країна не почне говорити: ми втратили 30 тис., 50, 100 тис. військових. Скільки вам ще треба втратити, щоб Україна довела, що Україна є потужною державою, а є якась маленька країна під назвою Російська Федерація, яка мріє перемогти Україну. Вони хочуть мабуть так щоб було? Добре, буде так, – заявив радник керівника ОП.

За його словами, переговорний процес між Україною та Росією може бути розблокований із двох причин.

Зараз дивляться

– Перше – президент України скаже, от є дорожня карта, за якою ми розуміємо, яку позицію можемо отримати. І друге – коли еліта Росії почне адекватно сприймати себе, – стверджує Михайло Подоляк.

Він заявив, що це сталося вперше у світі, коли політична пропаганда вплинула на саму еліту.

– Вони самі себе цією пропагандою завели до дуже потужної ями, з якої вибратися не можуть. Я ще такого не бачив. Як можна було так викривити світ для себе політичною пропагандою, щоби настільки не розуміти, що відбувається навколо, – поцікавився радник.

Подоляк уточнив, що коли РФ настільки руйнуватиме власну інфраструктуру, що в країні з’являться панічні настрої, тоді, ймовірно, політеліти Кремля сядуть за стіл переговорів і сприйматимуть ситуацію адекватніше.