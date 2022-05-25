Май, 24 в 22:49

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что шестой пакет санкций с нефтяным эмбарго для Российской Федерации за полномасштабное вторжение в Украину “в любом случае будет введен в силу”. Кроме того, по его словам, на подходе уже седьмой пакет.

Подоляк отметил, что ни Венгрии, ни какой-либо другой стране не удастся заблокировать антироссийские санкции.

– Не важна позиция отдельных государств по шестому пакету санкций ЕС, потому что есть концептуальная проукраинская позиция в Европе. Потому что Россия доказала своим способом ведения войны, что она не цивилизационное государство. Она нарушает любые правила, которые приняты в гуманистическом мире, к которому принадлежит Европа, – подчеркнул советник руководителя ОП.

Он добавил, что с пониманием относится к позиции отдельных стран, которые хотят получить выгоду из этой ситуации – снизить себестоимость чего-либо, каких-то продуктов, получить дополнительные ресурсы и тому подобное.

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– Они торгуются. Это не только Венгрия, это многие страны. Это циничный мир, но все это не имеет никакого значения с точки зрения ценностей. Весь цивилизованный мир поддерживает Украину, а для нас принципиально, чтобы шестой пакет санкций, в который входит прямое энергетическое эмбарго, был в действии, – заявил Подоляк.

Он рассказал, что сегодня многие корабли с российской нефтью стоят без возможности зайти в европейские порты.

– А мы хотим, чтобы все российские корабли не могли войти в любой порт. Потому что сегодня ключевой доход, который получает РФ, это именно нефтяные контракты. Ежедневно есть два, три, десять миллионов долларов, которые получает российская армия, которая потом у нас воюет, бомбардирует и так далее. Поэтому в любом случае шестой пакет будет работать и седьмой пакет на подходе, – пояснил советник.

По его словам, седьмым пакетом будут заблокированы все российские банки, через которые можно рассчитаться с РФ.