Травень, 24 в 22:49

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що шостий пакет санкцій з нафтовим ембарго для Російської Федерації за повномасштабне вторгнення в Україну “у будь-якому разі буде введений”. Крім того, за його словами, на підході вже сьомий пакет.

Подоляк зазначив, що ні Угорщині, ні будь-якій іншій країні не вдасться заблокувати антиросійські санкції.

– Не важлива позиція окремих держав щодо шостого пакету санкцій ЄС, бо є концептуальна проукраїнська позиція у Європі. Тому що Росія довела своїм способом ведення війни, що вона не є цивілізаційною державою. Вона порушує будь-які правила, прийняті в гуманістичному світі, до якого належить Європа, – наголосив радник керівника ОП.

Він додав, що з розумінням ставиться до позиції окремих країн, які хочуть отримати зиск із цієї ситуації – знизити собівартість чогось, якихось продуктів, отримати додаткові ресурси тощо.

Зараз дивляться

– Вони торгуються. Це не лише Угорщина, це багато країн. Це цинічний світ, але це не має жодного значення з погляду цінностей. Весь цивілізований світ підтримує Україну, а для нас важливо, щоб шостий пакет санкцій, до якого входить пряме енергетичне ембарго, був у дії, – заявив Подоляк.

Він розповів, що сьогодні багато кораблів з російською нафтою стоять без можливості зайти до європейських портів.

– А ми хочемо, щоб усі російські кораблі не могли увійти до будь-якого порту. Тому що сьогодні ключовий дохід, який отримує РФ, це нафтові контракти. Щодня є два, три, десять мільйонів доларів, які отримує російська армія, яка потім у нас воює, бомбардує і таке інше. Тому у будь-якому разі шостий пакет працюватиме і сьомий пакет на підході, – пояснив радник.

За його словами, сьомим пакетом буде заблоковано всі російські банки, через які можна розрахуватися з РФ.