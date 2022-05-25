Маневры ВСУ на восточном направлении нельзя называть отступлением — Минобороны

Май, 25 в 18:55

Называть маневры украинских Вооруженных сил на восточном направлении “отступлением”, по меньшей мере, некорректно. Вполне вероятно, что это идет на пользу российской пропаганде.

Об этом во время брифинга 25 мая заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник. Один из иностранных журналистов спросил, можно ли утверждать об отступлении ВСУ и продвижении российских войск на Востоке Украины.

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— Безусловно, на некоторых отдельных направлениях российские группировки имеют временный тактический успех и, в принципе, это не является тайной. Но то, что украинские войска там отступают – это абсолютно неправильная трактовка этих действий, — подчеркнул спикер Минобороны.

Александр Мотузяник пояснил, что ситуация на восточном участке фронта очень динамичная, поэтому отдельные населенные пункты могут переходить из рук в руки.

— Я не подтверждаю трактовки того, что украинская армия вроде бы там отступает. Это совершенно не так, — подытожил Александр Мотузяник.

Отметим, что журналист, который задавал вопрос по поводу “поражения” ВСУ на Востоке нашей страны, ссылался на данные “международных агентств”, при этом ни одного издания он не назвал.