Маневри ЗСУ на східному напрямку не можна називати відступом – Міноборони

Травень, 25 в 18:55

Називати маневри українських Збройних сил на східному напрямку “відступом”, щонайменше, некоректно. Цілком ймовірно, що це йде на користь російській пропаганді.

Про це під час брифінгу 25 травня заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник. Один із іноземних журналістів запитав, чи можна стверджувати про відступ ЗСУ та просування російських військ на Сході України.

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– Безумовно, на деяких окремих напрямках російські угруповання мають тимчасовий тактичний успіх і, в принципі, це не є таємницею. Але те, що українські війська там відступають – це абсолютно неправильне трактування цих дій, – підкреслив речник Міноборони.

Олександр Мотузяник пояснив, що ситуація на східній ділянці фронту є дуже динамічною, тому окремі населені пункти можуть переходити з рук в руки.

– Я не підтверджую трактування того, що українська армія начебто там відступає. Це абсолютно не так, – підсумував Олександр Мотузяник.

Зазначимо, що журналіст, який ставив запитання щодо “поразок” ЗСУ на Сході нашої країни, посилався на дані “міжнародних агенцій”, водночас жодного видання він не назвав.