Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Британская разведка назвала приоритеты РФ на Донбассе в ближайшие дни

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Британская разведка назвала приоритеты РФ на Донбассе в ближайшие дни
Фото: Минобороны

В ближайшие дни приоритетом российских оккупантов на Донбассе, скорее всего, будет форсирование реки Северский Донец в районе Лимана. Также они будут сохранять основные усилия вокруг Северодонецка.

Об этом сообщает разведка Великобритании, отмечая: то, что Лиман в основном контролируют оккупанты, может быть подготовительной операцией к следующему этапу наступления России на Донбасс.

В британской разведке объяснили, что город Лиман имеет стратегическое значение. Именно здесь расположен большой железнодорожный узел, а также доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец.

Сейчас смотрят

— Сейчас основные усилия России остаются в 40 км к востоку, вокруг Северодонецкой зоны. Но плацдарм у Лимана даст России преимущество в потенциальной следующей фазе наступления на Донбасс, когда она, вероятно, будет пытаться продвинуться в ключевые украинские города глубже в Донецкой области — Славянск и Краматорск, — говорят разведчики.

Также в британской разведке предполагают, что если бы России удалось захватить эти районы, Кремль, вероятнее всего, расценил бы это как существенное политическое достижение и подал бы российскому народу в качестве оправдания полномасштабного вторжения.

Однако разведчики отмечают, что ВСУ продолжают вести хорошо организованную оборону сектора и наносить большой ущерб России.

Читайте
Оккупанты отступили в районе Северодонецка из-за значительных потерь - Гайдай

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка