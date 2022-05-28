Британская разведка назвала приоритеты РФ на Донбассе в ближайшие дни
В ближайшие дни приоритетом российских оккупантов на Донбассе, скорее всего, будет форсирование реки Северский Донец в районе Лимана. Также они будут сохранять основные усилия вокруг Северодонецка.
Об этом сообщает разведка Великобритании, отмечая: то, что Лиман в основном контролируют оккупанты, может быть подготовительной операцией к следующему этапу наступления России на Донбасс.
В британской разведке объяснили, что город Лиман имеет стратегическое значение. Именно здесь расположен большой железнодорожный узел, а также доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец.
— Сейчас основные усилия России остаются в 40 км к востоку, вокруг Северодонецкой зоны. Но плацдарм у Лимана даст России преимущество в потенциальной следующей фазе наступления на Донбасс, когда она, вероятно, будет пытаться продвинуться в ключевые украинские города глубже в Донецкой области — Славянск и Краматорск, — говорят разведчики.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 28 May 2022
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 28, 2022
Также в британской разведке предполагают, что если бы России удалось захватить эти районы, Кремль, вероятнее всего, расценил бы это как существенное политическое достижение и подал бы российскому народу в качестве оправдания полномасштабного вторжения.
Однако разведчики отмечают, что ВСУ продолжают вести хорошо организованную оборону сектора и наносить большой ущерб России.