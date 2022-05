В ближайшие дни приоритетом российских оккупантов на Донбассе, скорее всего, будет форсирование реки Северский Донец в районе Лимана. Также они будут сохранять основные усилия вокруг Северодонецка.

Об этом сообщает разведка Великобритании, отмечая: то, что Лиман в основном контролируют оккупанты, может быть подготовительной операцией к следующему этапу наступления России на Донбасс.

В британской разведке объяснили, что город Лиман имеет стратегическое значение. Именно здесь расположен большой железнодорожный узел, а также доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец.

