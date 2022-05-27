Май, 27 в 13:00

Город Лиман в Краматорском районе Донецкой области в основном контролируют российские войска. В то же время украинские военные заняли на Лиманском направлении новые укрепленные позиции.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, отметив, что украинские военные остаются на новых укрепленных позициях, чтобы сдерживать врага.

– Особенно горячие бои на Лиманском направлении. Большинство Лимана не контролируется украинскими военными. Так же, как и Светлодарское направление: произошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Враг сейчас находится на территории Светлодарской общины, – объяснил он.

Он подчеркнул, что российские военные действительно пытаются закрепиться на этом направлении, потому что понимают, что украинские военные на новых рубежах будут не только их сдерживать, но и по возможности переходить в контратаку, чтобы выбить оккупантов с территории Лиманской общины.

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Также Кириленко добавил, что обстрелы продолжаются вдоль всей линии фронта в Донецкой области. Оккупанты также наносят ракетные и авиационные удары по городам, относительно удаленным от линии фронта. Это Бахмут, Покровск и Краматорск.

Он объяснил, что Бахмут интересует россиян, потому что у них есть стратегическая цель захватить Луганскую область, а затем они хотят перебрасывать свою группировку через Лиман благодаря контролю над трассой Бахмут — Северодонецк, чтобы наступать на Донецком направлении.

В то же время на севере области основной целью оккупантов остаются Славянск и Краматорск.