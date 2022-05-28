Травень, 28 в 10:19

Найближчими днями пріоритетом російських окупантів на Донбасі, найімовірніше, буде форсування річки Сіверський Донець у районі Лимана. Також вони зберігатимуть основні зусилля навколо Сєвєродонецька.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, зазначаючи: те, що Лиман здебільшого контролюють окупанти, може бути підготовчою операцією до наступного етапу наступу Росії на Донбас.

У британській розвідці пояснили, що місто Лиман має стратегічне значення. Саме тут розташований великий залізничний вузол, а також є доступ до важливих залізничних та автомобільних мостів через річку Сіверський Донець.

Зараз дивляться

– Наразі основні зусилля Росії залишаються за 40 км на схід, навколо Сєвєродонецької зони. Але плацдарм біля Лимана дасть Росії перевагу в потенційній наступній фазі наступу на Донбас, коли вона, ймовірно, буде намагатися просунутися до ключових українських міст глибше в Донецькій області – Слов’янська та Краматорська, – говорять розвідники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/SNyBZINIl2 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/XzTbIJ8R1J — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 28, 2022

Також у британській розвідці припускають, що якби Росії вдалося захопити ці райони, Кремль, найімовірніше, розцінив би це як суттєве політичне досягнення і подав би російському народу як виправдання повномасштабного вторгнення.

Однак розвідники наголошують, що ЗСУ продовжують вести добре організовану оборону сектора і завдавати значних втрат Росії.