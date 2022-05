Найближчими днями пріоритетом російських окупантів на Донбасі, найімовірніше, буде форсування річки Сіверський Донець у районі Лимана. Також вони зберігатимуть основні зусилля навколо Сєвєродонецька.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, зазначаючи: те, що Лиман здебільшого контролюють окупанти, може бути підготовчою операцією до наступного етапу наступу Росії на Донбас.

У британській розвідці пояснили, що місто Лиман має стратегічне значення. Саме тут розташований великий залізничний вузол, а також є доступ до важливих залізничних та автомобільних мостів через річку Сіверський Донець.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 May 2022

