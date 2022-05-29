Май, 29 в 15:35

Несмотря на то, что Кремль потерпел унизительное поражения под Киевом и в других северных городах, он все равно пытается завоевать всю территорию украинского Донбасса. Об этом говорится в материале The Times.

Журналисты отмечают, что Вооруженные силы Украины провели очень успешную динамическую оборону во время предыдущих атак РФ.

– После почти ста дней войны российское наступление на Украину наконец-то начинает выглядеть более слаженным, если еще не стратегически мудрым или устойчивым. Российские войска обеспечили сухопутный мост между Донбассом и Крымом, который украинцам будет трудно освободить, а россиянам – так же трудно удержать. После унизительных поражений под Киевом и в ряде северных городов Кремль открыто объявил о желании завоевать весь Донбасс – Луганскую и Донецкую области Украины, – сказано в материале.

В то же время The Washington Post отмечает, что попытка Путина разгромить Украину потерпела неудачу, что привело к тому, что война переросла в затяжной конфликт, который, возможно, унес жизни такого же количества российских солдат, как девятилетняя война Советского Союза в Афганистане.

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– Москва пыталась приуменьшить эти потери, но неудачи на поле боя вызвали вопросы. Признаки сопротивления нарастают. Российский военный суд на этой неделе за закрытыми дверями постановил, что 115 военнослужащих Нацгвардии были правомерно уволены за отказ участвовать в военном вторжении, – говорится в статье.

Джерело: The Times, The Washington Post