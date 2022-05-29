Травень, 29 в 15:35

Незважаючи на те, що Кремль зазнав принизливих поразок під Києвом та в інших північних містах, він намагається завоювати всю територію українського Донбасу. Про це йдеться у матеріалі The Times.

Журналісти зазначають, що Збройні сили України провели дуже успішну динамічну оборону під час попередніх атак РФ.

– Після майже ста днів війни російський наступ на Україну нарешті починає виглядати більш злагодженим, якщо ще не стратегічно мудрим чи стійким. Російські війська забезпечили сухопутний міст між Донбасом та Кримом, який українцям важко звільнити, а росіянам – так само важко утримати. Після принизливих поразок під Києвом та у низці північних міст Кремль відкрито оголосив про бажання завоювати весь Донбас – Луганську та Донецьку області України, – сказано у матеріалі.

Водночас The Washington Post зазначає, що спроба Путіна розгромити Україну зазнала невдачі, що призвело до того, що війна переросла у затяжний конфлікт, який, можливо, забрав життя стількох же російських солдатів, що й дев’ятирічна війна Радянського Союзу в Афганістані.

Зараз дивляться

– Москва намагалася применшити ці втрати, але невдачі на полі бою викликали запитання. Ознаки опору наростають. Російський військовий суд цього тижня за зачиненими дверима ухвалив, що 115 військовослужбовців Нацгвардії правомірно звільнили за відмову брати участь у військовому вторгненні, – йдеться у статті.

Джерело: The Times, The Washington Post