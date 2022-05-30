На Славянское направление враг перебросил более 250 единиц вооружения и техники – Генштаб
Российский враг нанес авиационных и ракетных ударов по территории Сумской и Харьковской областей и пытается возобновить наступление на направлениях — Изюм, Барвенково, Славянск.
Об этом говорится в сводке от Генштаба ВСУ.
На Северском направлении враг нанес авиационные удары по объектам на территории Сумской области в районах населенных пунктов Запселье, Мирополье и артиллерийский обстрел вблизи Кондратовки.
На Харьковском направлении оккупанты обстреляли районы к северу и северо-востоку от Харькова, а также населенных пунктов Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщева и Победа.
На Славянском направлении идет перегруппировка войск противника для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. К северу от Изюма противник удерживает в готовности вертолетную эскадрилью Ка-52.
Кроме того, российский враг переместил во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники. Для этого оккупанты восстановили железнодорожный мост в районе города Купянск.
На Донецком направлении российские подразделения сосредоточены на ведении наступления с целью оцепления войск ВСУ в районах Лисичанск, Северодонецк и блокировании основных логистических путей.
На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.
На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточных и юго-восточных окраинах города Северодонецка. С территории РФ в определенные районы оккупанты опрокинули боеприпасы и технику.
На Бахмутском направлении продолжаются перегруппировки для дальнейшего наступления в направлении Александрополья – Камышеваха.
На Кураховском и Новопавловском направлениях активные боевые действия не фиксировались. Враг привлекает оперативно-тактическую и армейскую авиацию.
В Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района Мелитополя в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники.
На Южнобужском направлении противник пытается удержать занятые рубежи.
— Для пополнения потерь оккупанты перемещают с территории Российской Федерации и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику, — отмечают в Генштабе ВСУ.
На Николаевском направлении противник опрокинул отдельные подразделения.
На Криворожском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы и ведет контрбатарейную борьбу.
В Черноморской и Азовской операционных зонах существенных изменений не произошло.
За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 14 атак врага, уничтожены две артиллерийские системы, 11 единиц боевой бронированной техники и 10 вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три БПЛА типа Куб.
Истребители Воздушных сил за предыдущие сутки над Сумской областью сбили два вражеских БПЛА.
Украинская авиация также нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Долгенькое. Есть потери у противника и по другим направлениям.
Фото: Генштаб ВСУ