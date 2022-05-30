Май, 30 в 8:03

Российский враг нанес авиационных и ракетных ударов по территории Сумской и Харьковской областей и пытается возобновить наступление на направлениях — Изюм, Барвенково, Славянск.

Об этом говорится в сводке от Генштаба ВСУ.

На Северском направлении враг нанес авиационные удары по объектам на территории Сумской области в районах населенных пунктов Запселье, Мирополье и артиллерийский обстрел вблизи Кондратовки.

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На Харьковском направлении оккупанты обстреляли районы к северу и северо-востоку от Харькова, а также населенных пунктов Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщева и Победа.

На Славянском направлении идет перегруппировка войск противника для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. К северу от Изюма противник удерживает в готовности вертолетную эскадрилью Ка-52.

Кроме того, российский враг переместил во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники. Для этого оккупанты восстановили железнодорожный мост в районе города Купянск.

На Донецком направлении российские подразделения сосредоточены на ведении наступления с целью оцепления войск ВСУ в районах Лисичанск, Северодонецк и блокировании основных логистических путей.

На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточных и юго-восточных окраинах города Северодонецка. С территории РФ в определенные районы оккупанты опрокинули боеприпасы и технику.

На Бахмутском направлении продолжаются перегруппировки для дальнейшего наступления в направлении Александрополья – Камышеваха.

На Кураховском и Новопавловском направлениях активные боевые действия не фиксировались. Враг привлекает оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

В Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района Мелитополя в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать занятые рубежи.

— Для пополнения потерь оккупанты перемещают с территории Российской Федерации и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику, — отмечают в Генштабе ВСУ.

На Николаевском направлении противник опрокинул отдельные подразделения.

На Криворожском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы и ведет контрбатарейную борьбу.

В Черноморской и Азовской операционных зонах существенных изменений не произошло.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 14 атак врага, уничтожены две артиллерийские системы, 11 единиц боевой бронированной техники и 10 вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три БПЛА типа Куб.

Истребители Воздушных сил за предыдущие сутки над Сумской областью сбили два вражеских БПЛА.

Украинская авиация также нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Долгенькое. Есть потери у противника и по другим направлениям.

Фото: Генштаб ВСУ