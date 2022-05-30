Травень, 30 в 8:03

Російський ворог завдав авіаційних та ракетних ударів по території Сумської та Харківської областей, та намагається поновити наступ на напрямках – Ізюм, Барвінкове, Слов’янськ.

Про це йдеться у зведенні від Генштабу ЗСУ.

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської області у районах населених пунктів Запсілля, Миропілля та артилерійський обстріл поблизу Кіндратівки.

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На Харківському напрямку окупанти обстріляли райони на північ та північний схід від Харкова, а також населених пунктів Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Питомник, Борщова та Перемога.

На Слов’янському напрямку триває перегрупування військ противника для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов’янськ. На північ від Ізюма противник утримує в готовності вертолітну ескадрилью Ка-52.

Крім того, російський ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів понад 250 одиниць озброєння і військової техніки. Для цього окупанти відновили залізничний міст у районі міста Куп’янськ.

На Донецькому напрямку російські підрозділи зосереджені на веденні наступу з метою оточення військ ЗСУ у районах Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокуванні основних логістичних шляхів.

На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов’янськ.

На Сєверодонецькому напрямку противник закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєверодонецька. З території РФ до визначених районів окупанти перекинули боєприпаси та техніку.

На Бахмутському напрямку тривають перегрупування для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха.

На Курахівському та Новопавлівському напрямках активних бойових дій не фіксувалося. Ворог залучає оперативно-тактичну та армійську авіацію.

На Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання шляхом переміщення з району Мелітополя у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння і військової техніки.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі.

– Для поповнення втрат окупанти переміщують з території Російської Федерації та тимчасово окупованого Криму зняту зі зберігання військову техніку, – наголошують у Генштабі ЗСУ.

На Миколаївському напрямку противник перекинув окремі підрозділи.

На Криворізькому напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли та веде контрбатарейну боротьбу.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах суттєвих змін в не відбулося.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 14 атак ворога, знищено дві артилерійські системи, 11 одиниць бойової броньованої техніки та 10 ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети та три БПЛА типу Куб.

Винищувачі Повітряних сил за попередню добу над Сумщиною збили два ворожі БПЛА.

Українська авіація також завдала повітряного удару по підрозділах окупантів в районі населеного пункту Довгеньке. Є втрати у противника і на інших напрямках.

Фото: Генштаб ЗСУ