Посол США в Украине прибыла в Киев — что известно о Бриджит Бринк

Май, 30 в 22:01

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк приехала в Киев.

— Имею честь присоединиться к нашей фантастической команде посольства США ради поддержки Украины, — написала дипломат на своей странице в Twitter.

Также она поделилась фото из столицы Украины.

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Стоит отметить, что эта должность оставалась вакантной с тех пор, как в апреле 2019 года предыдущего посла Мари Йованович досрочно отозвали из Киева, а в мае тогдашний президент США Дональд Трамп официально уволил дипломата. С того времени три года не было постоянного американского посла в Украине. За это время сменилось четыре временных поверенных в делах США в Украине.

Напомним, 18 мая Сенат США утвердил новым послом в Украине Бриджит Бринк. В тот же день посольство США возобновило свою работу в Киеве после трехмесячного перерыва из-за полномасштабной войны в Украине.

О Бриджит Бринк

В 1996 году она приступила к дипломатической карьере в Госдепартаменте.

В 1997-1999 годах была консульским политическим сотрудником в посольстве США в Сербии.

До 2002 года Бринк работала референтом по Кипру, а до 2004 года — специальной помощницей заместителя секретаря Госдепа США по политическим вопросам в Европе, когда госсекретарем был Колин Пауэлл.

Также она являлась политически-экономическим руководителем в Тбилиси с 2005 по 2008 год. В 2011 году вернулась в Грузию как заместитель главы миссии посольства США в Тбилиси. С 2014 года по август 2015 была заместителем главы миссии в посольстве США в Ташкенте.

С 2019 года Бринк была послом США в Братиславе (Словакия).

Источник: Ambassador Bridget A. Brink

Фото: Ambassador Bridget A. Brink