Май, 19 в 7:07

Сенат США утвердил Бриджит Бринк Чрезвычайным и Полномочным послом США в Украине.

За назначение в Сенате проголосовали вечером 18 мая.

До этого Бриджит Бринк занимала должность посла США в Словакии, а также работала старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа США.

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Как ранее отмечали в Белом доме, 25 лет дипломатической карьеры Бриджит Бринк посвятила продвижению политики США в Европе и Азии.

Кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул 25 апреля.

А 18 мая появилась информация, что ее кандидатуру одобрил Комитет Сената США по международным отношениям.

Посольство США в Украине не имело подтвержденного посла с мая 2019 года, когда тогдашний президент Дональд Трамп отозвал Мари Йованович под давлением своего экс-адвоката Руди Джулиани и других.

К слову, 18 мая после трех месяцев работы вне столицы в Киеве возобновило работу посольство США.

Фото: U.S. Embassy Slovakia