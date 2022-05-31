Травень, 30 в 21:14

30 травня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект №7418 з поправками до Податкового кодексу та інших законів про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, у тому числі і на автомобілі.

Згідно з законопроектом, скасування безмитного ввезення автомобілів пропонується з 1 липня.

Також хочуть відновити оподаткування, скасоване законом №2142, для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої-третьої групи. За підрахунком, за цією пільгою в середньому за місяць бюджет втрачає близько 3 млрд грн ввізного мита. У випадку з підприємствами, які не сплачують ввізне мито – втрати бюджету становлять у середньому 0,5 млрд грн ввізного мита.

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Щодо скасування пільгового імпорту авто, уряд зазначає, що за період дії цієї норми було ввезено понад 119 тисяч авто та втрати бюджету становлять 13 млрд грн. При цьому непоодинокі випадки ввезення авто преміум-класу.

При цьому пропонується звільнити від сплати збору на обов’язкове держстрахування тих, хто набуває права власності на електромобілі.

Як зазначається в пояснювальній записці, сума митних пільг за оформлений імпорт телефонів становить 270 млн грн, одягу та взуття – понад 850 млн грн.

Нагадаємо, що у квітні підписанням закон №7190 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану” Володимир Зеленський скасував для українців плату за розмитнення авто та іншого транспорту.

Джерело: Верховна Рада