Май, 31 в 21:57

Вечером 31 мая российские войска в очередной раз обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области.

По данным Оперативного командования Север, в течение часа, с 17.15 до 18.15, зафиксировано 16 взрывов (приходов) по окрестностям Середино-Будска и Прогресса.

Предварительно, враг стрелял из миномета калибров 80 мм и 120 мм.

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Есть ли жертвы, раненые и разрушения — пока неизвестно.

Накануне, 30 мая, россияне трижды обстреляли приграничные районы Сумщины. Во время одного из обстрелов захватчики применили артиллерийские снаряды, нашпигованные флешетами.

Стальные стержни российских снарядов повредили дома и имущество жителей в Шосткинском районе.

Фото: Дмитро Живицький