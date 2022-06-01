Травень, 31 в 21:57

Ввечері 31 травня російські війська вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області.

За даними Оперативного командування Північ, протягом години, з 17.15 до 18.15, зафіксовано 16 вибухів (приходів) по околицях Середино-Будська та Прогресу.

Попередньо, ворог стріляв із міномету калібрів 80 мм та 120 мм.

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Чи є жертви, поранені та руйнування – наразі невідомо.

Напередодні, 30 травня, росіяни тричі обстріляли прикордоння Сумщини. Під час одного з обстрілів загарбники застосували артилерійські снаряди, нашпиговані флешетами.

Сталеві стрижні російських снарядів пошкодили будівлі та майно жителів у Шосткинському районі.

Фото: Дмитро Живицький