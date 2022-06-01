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Факти / Україна

Окупанти протягом години випустили по двом селам Сумщини 16 снарядів

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Мінометний обстріл Сумщини

Ввечері 31 травня російські війська вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області.

За даними Оперативного командування Північ, протягом години, з 17.15 до 18.15, зафіксовано 16 вибухів (приходів) по околицях Середино-Будська та Прогресу.

Попередньо, ворог стріляв із міномету калібрів 80 мм та 120 мм.

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Чи є жертви, поранені та руйнування – наразі невідомо.

Напередодні, 30 травня, росіяни тричі обстріляли прикордоння Сумщини. Під час одного з обстрілів загарбники застосували артилерійські снаряди, нашпиговані флешетами.

Сталеві стрижні російських снарядів пошкодили будівлі та майно жителів у Шосткинському районі.

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Фото: Дмитро Живицький

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