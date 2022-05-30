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Факты / Украина

Россияне обстреляли Сумскую область снарядами, начиненными флешетами

Марта Бондаренко, редактор ленты
Россияне обстреляли Сумскую область снарядами, начиненными флешетами
Фото: Госпогранслужба

Сегодня, 30 мая, с самого утра оккупанты с территории российского села Теткино трижды обстреляли приграничные территории Сумской области.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Во время одного из обстрелов захватчики применили артиллерийские снаряды, начиненные флешетами. Стальные стержни из российских снарядов повредили дома и имущество жителей в Шосткинском районе.

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По словам главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, такими снарядами враг обстрелял Середино-Будскую общину.

— Обстрел начался почти в 8 утра, зафиксировано около 11 прилетов. Поврежден дом, а также заборы и окна в нескольких домохозяйствах. Информация о пострадавших уточняется, – отметил Живицкий.

Также зафиксированы обстрелы приграничных территорий Сумской области ночью: пять минометных выстрелов со стороны российского села Понуры и шесть выстрелов из РСЗО со стороны населенного пункта Гуево.

А вражеская авиация нанесла два авиаудара по территории Хотеньской территориальной общины.

Вечером 28 мая оккупанты запустили неуправляемые ракеты на Сумскую область. В результате обстрела ранена женщина, повреждения получили сельская церковь и детский сад.

Вечером 27 мая враг с территории РФ обстрелял Шосткинский район Сумской области из минометов.

Источник: Госпогранслужба
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