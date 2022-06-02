Июнь, 02 в 7:11

Российские войска пытаются избежать боя на реке Северский Донец со стороны Северодонецка.

Такое предположение высказали эксперты Института изучения войны (ISW).

К такому выводу они пришли, проанализировав действия военных РФ на этом направлении.

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Сейчас, подчеркивают они, российские войска пытаются продвигаться в сторону Лисичанска с юга и запада.

Однако, добавляют в ISW, достигают ограниченных успехов.

Кроме того, эксперты предполагают, что оккупанты, постепенно продвигаясь к северу от Славянска, предположительно еще не смогли взять под контроль дорогу на Славянск.

Постепенно продвигаются россияне и к северу от Авдеевки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 99-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

Фото: Минобороны