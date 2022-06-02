Россияне пытаются избежать боя на Северском Донце – эксперты
Российские войска пытаются избежать боя на реке Северский Донец со стороны Северодонецка.
Такое предположение высказали эксперты Института изучения войны (ISW).
К такому выводу они пришли, проанализировав действия военных РФ на этом направлении.
Сейчас, подчеркивают они, российские войска пытаются продвигаться в сторону Лисичанска с юга и запада.
Однако, добавляют в ISW, достигают ограниченных успехов.
Кроме того, эксперты предполагают, что оккупанты, постепенно продвигаясь к северу от Славянска, предположительно еще не смогли взять под контроль дорогу на Славянск.
Постепенно продвигаются россияне и к северу от Авдеевки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 99-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ISW
Фото: Минобороны