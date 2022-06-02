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Факти / Україна

Росіяни намагаються уникнути бою на Сіверському Донці – експерти

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Росіяни намагаються уникнути бою на Сіверському Донці – експерти

Російські війська намагаються уникнути бою на річці Сіверський Донець із боку Сєвєродонецька.

Таке припущення висловили експерти Інституту вивчення війни (ISW).

До такого висновку вони дійшли, проаналізувавши дії військових РФ на цьому напрямку.

Зараз дивляться

Зараз, наголошують вони, російські війська намагаються просуватися в бік Лисичанська з півдня та заходу.

Однак, додають в ISW, досягають обмежених успіхів.

Крім того, експерти припускають, що окупанти, поступово просуваючись на північ від Слов’янська, імовірно, ще не змогли взяти під контроль дорогу до Слов’янська.

Поступово просуваються росіяни і на північ від Авдіївки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 99-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

Фото: Міноборони

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