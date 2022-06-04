Росія вбиває дітей. У Києві відкрили мартиролог пам’яті неповнолітніх жертв війни
У Києві сьогодні відкрили мартиролог пам’яті неповнолітніх жертв рашистської навали. Організували все на території музею історії України у часи Другої світової війни. А саме – в приміщені Московської брами, що також має символічне значення.
Це – візуальна проекція з іменами, фотографіями та місцем загибелі дітей. Усю інформацію зі згоди батьків надав Офіс генпрокурора України. На жаль, кажуть автори виставки, список буде поповнюватися. Адже багато злочинів рашистів ще нам невідомі.
Є у списку і безіменні дітки, яких ще не ідентифікували. Проекція супроводжуєтся композицією Спи, дитя моє, авторами якої є Сергій Жадан і Руслан Горовий.
Відвідати виставку, кажуть організатори, можна буде протягом наступних трьох місяців. Поряд із брамою встановили арт об’єкт у вигляді чорного обпаленого дерева. На його гілках – дитячі іграшки у червоних коробках.
Зі слів автора арт-об’єкту, художника Антона Логова, кожна коробка – це окрема сім’я, в яку рашисти принесли горе. Саме дерево символізує весь український народ, який попри усі страждання та втрати продовжує своє життя.
Після відкриття виставки поряд провели молебень – молитву за дітей. За офіційною інформацією Офісу генерального прокурора України, із 24 лютого від рук рашистів загинули понад 260 українських дітей.