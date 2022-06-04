Росія вбиває дітей. У Києві відкрили мартиролог пам’яті неповнолітніх жертв війни

Червень, 04 в 17:40

У Києві сьогодні відкрили мартиролог пам’яті неповнолітніх жертв рашистської навали. Організували все на території музею історії України у часи Другої світової війни. А саме – в приміщені Московської брами, що також має символічне значення.

Це – візуальна проекція з іменами, фотографіями та місцем загибелі дітей. Усю інформацію зі згоди батьків надав Офіс генпрокурора України. На жаль, кажуть автори виставки, список буде поповнюватися. Адже багато злочинів рашистів ще нам невідомі.

Зараз дивляться

Є у списку і безіменні дітки, яких ще не ідентифікували. Проекція супроводжуєтся композицією Спи, дитя моє, авторами якої є Сергій Жадан і Руслан Горовий.

Відвідати виставку, кажуть організатори, можна буде протягом наступних трьох місяців. Поряд із брамою встановили арт об’єкт у вигляді чорного обпаленого дерева. На його гілках – дитячі іграшки у червоних коробках.

Зі слів автора арт-об’єкту, художника Антона Логова, кожна коробка – це окрема сім’я, в яку рашисти принесли горе. Саме дерево символізує весь український народ, який попри усі страждання та втрати продовжує своє життя.

Після відкриття виставки поряд провели молебень – молитву за дітей. За офіційною інформацією Офісу генерального прокурора України, із 24 лютого від рук рашистів загинули понад 260 українських дітей.