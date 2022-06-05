Июнь, 05 в 17:38

Отвоевание оккупированных территорий на Донбассе потребует захода Вооруженных сил Украины на территорию РФ.

Такое мнение 5 июня в своем Telegram-канале высказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

— Гораздо сложнее как раз отбивать Донбасс: для этого нам надо зайти на территорию России. Иначе придется отбивать территории фактически в лоб. А такая мера на территории РФ может иметь негативные международные последствия для нас и потерю поддержки наших союзников, — написал он.

Также Виктор Андрусив объяснил, почему успешные наступательные действия вести труднее, чем держать оборону.

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— Суть успешного контрнаступления в том, чтобы взять стратегические точки. К примеру, брать Херсон тяжкими боями, со стратегической точки зрения, нет никакого смысла. Мы просто вернем себе свой город, враг отойдет подальше от Херсона, но все равно будет создавать нам много проблем. Для российской армии угрожающей ситуацией будет, если мы возьмем Новую Каховку, потому что стратегическая ценность этого города очень велика, — отметил Виктор Андрусив.

По словам советника главы МВД Украины, российским оккупантам известно об упомянутых точках: именно там они и укрепляются, чтобы вести оборону.

— Когда захватывается такая стратегическая точка, то начинает формироваться на этой территории плацдарм, который создает географическое преимущество. Туда стягиваются войска, подвозятся боеприпасы и с этого плацдарма определяется точка удара. Но понятно, что враг так же начинает атаковать, проводит артиллерийскую подготовку, наносит удары еще в процессе нашего выдвижения. И поэтому, при таких условиях мы понесем значительные потери и жертвы. Ключевую роль в таких штурмах играет исключительно наличие вооружения, — подчеркнул Виктор Андрусив

Он также заверил, что если украинские военные будут прорывать оборону в Херсоне, то это будет именно прорыв обороны: о штурме города, в результате чего могут пострадать мирные жители, речи не идет.

Виктор Андрусив предположил, что ВСУ достаточно будет нанести врагу удар между Херсоном и Новой Каховкой или со стороны Энергодара.

Таким образом, обьяснил он, российские войска попадут в окружение и будут лишены поставок из Крыма.