Червень, 05 в 17:38

Відвоювання окупованих територій на Донбасі вимагатиме заходу Збройних сил України на територію РФ.

Таку думку 5 червня у своєму Telegram-каналі висловив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

– Набагато складніше якраз відбивати Донбас: для цього нам треба зайти на територію Росії. Інакше доведеться відбивати території фактично в лоб. А такий захід на території РФ може мати негативні міжнародні наслідки для нас і втрату підтримки наших союзників, – написав він.

Також Віктор Андрусів пояснив, чому успішні наступальні дії вести важче, аніж тримати оборону.

Зараз дивляться

– Суть успішного контрнаступу в тому, щоб взяти стратегічні точки. До прикладу, брати Херсон тяжкими боями, з стратегічної точки зору, немає жодного сенсу. Ми просто повернемо собі своє місто, ворог відійде подалі від Херсона, але все одно створюватиме нам багато проблем. Для російської армії загрозливою ситуацією буде, якщо ми візьмемо Нову Каховку, бо стратегічна цінність цього міста дуже велика, – відзначив Віктор Андрусів.

За словами радника голови МВС України, російським окупантам відомо про згадані точки: саме там вони і укріплюються, аби вести оборону.

– Коли захоплюється така стратегічна точка, то починає формуватися на цій території плацдарм, який створює географічну перевагу. Туди стягуються війська, підвозяться боєприпаси і з цього плацдарму визначається точка удару. Але зрозуміло, що ворог так само починає атакувати, проводить артилерійську підготовку, наносить удари ще в процесі нашого висування. Й тому, за таких умов ми зазнаємо значних втрат і жертв. Ключову роль у таких штурмах відіграє виключно наявність озброєння, – підкреслив Віктор Андрусів

Він також запевнив, що якщо українські військові прориватимуть оборону у Херсоні, то це буде саме прорив оборони: про штурм міста, внаслідок чого можуть постраждати мирні мешканці, не йдеться.

Віктор Андрусів припустив, що ЗСУ достатньо буде завдати ворогу удар між Херсоном і Новою Каховкою або зі сторони Енергодара.

Таким чином, пояснив він, російські війська потраплять в оточення та будть позбавлені постачань з Криму.