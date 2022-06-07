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Факты / Украина

Российское наступление на Попаснянском направлении застопорилось — разведка Британии

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Российское наступление на Попаснянском направлении застопорилось — разведка Британии
Фото: Минобороны

За прошедшие выходные украинские силы отбили часть Северодонецка. Хотя российские войска, вероятно, продолжают оккупировать восточные районы города.

Об этом сообщает британская разведка. Однако более широкий план России, наверное, по-прежнему состоит в том, чтобы отрезать район Северодонецка как с севера, так и с юга.

— Россия добилась успехов на южном, Попаснянском направлении в течение мая, но ее продвижение в этом районе застопорилось на прошлой неделе. Сообщения о тяжелых артиллерийских обстрелах в районе Изюма свидетельствуют о том, что Россия готовится приложить новые усилия на северном направлении, — говорят разведчики.

Кроме того, в британской разведке добавляют, что России понадобится добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений, чтобы превратить тактические достижения в успех на оперативном уровне и продвинуться к своей политической цели по контролю над всей Донецкой областью.

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