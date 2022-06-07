Российское наступление на Попаснянском направлении застопорилось — разведка Британии
За прошедшие выходные украинские силы отбили часть Северодонецка. Хотя российские войска, вероятно, продолжают оккупировать восточные районы города.
Об этом сообщает британская разведка. Однако более широкий план России, наверное, по-прежнему состоит в том, чтобы отрезать район Северодонецка как с севера, так и с юга.
— Россия добилась успехов на южном, Попаснянском направлении в течение мая, но ее продвижение в этом районе застопорилось на прошлой неделе. Сообщения о тяжелых артиллерийских обстрелах в районе Изюма свидетельствуют о том, что Россия готовится приложить новые усилия на северном направлении, — говорят разведчики.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 7 June 2022Сейчас смотрят
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/BiDv2cZSCv
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 7, 2022
Кроме того, в британской разведке добавляют, что России понадобится добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений, чтобы превратить тактические достижения в успех на оперативном уровне и продвинуться к своей политической цели по контролю над всей Донецкой областью.