Июнь, 07 в 10:30

За прошедшие выходные украинские силы отбили часть Северодонецка. Хотя российские войска, вероятно, продолжают оккупировать восточные районы города.

Об этом сообщает британская разведка. Однако более широкий план России, наверное, по-прежнему состоит в том, чтобы отрезать район Северодонецка как с севера, так и с юга.

— Россия добилась успехов на южном, Попаснянском направлении в течение мая, но ее продвижение в этом районе застопорилось на прошлой неделе. Сообщения о тяжелых артиллерийских обстрелах в районе Изюма свидетельствуют о том, что Россия готовится приложить новые усилия на северном направлении, — говорят разведчики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 7 June 2022 Сейчас смотрят Find out more about the UK government’s response: https://t.co/wlN06HEVws ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/BiDv2cZSCv — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 7, 2022

Кроме того, в британской разведке добавляют, что России понадобится добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений, чтобы превратить тактические достижения в успех на оперативном уровне и продвинуться к своей политической цели по контролю над всей Донецкой областью.