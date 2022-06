За прошедшие выходные украинские силы отбили часть Северодонецка. Хотя российские войска, вероятно, продолжают оккупировать восточные районы города.

Об этом сообщает британская разведка. Однако более широкий план России, наверное, по-прежнему состоит в том, чтобы отрезать район Северодонецка как с севера, так и с юга.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 7 June 2022

