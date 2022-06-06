Зеленский объяснил, чем опасен прорыв россиян на Донбассе

Июнь, 06 в 18:17

В случае прорыва российских войск на Донбассе ситуация может значительно ухудшиться — оккупанты могут вернуться на север и расширить наступление на юг страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в понедельник, 6 июня.

— Если будет прорыв на Донбассе, нам будет очень сложно, куда-то дальше может пойти, если это может перейти на юг, ракетные удары по центру, по нашим стратегическим предприятиям. Может быть возвращение и на те территории, которые были оккупированы частично, — заявил глава государства.

Он также добавил, что планы России пока просчитать сложно, а от оккупантов “неизвестно чего ждать”.

Сейчас смотрят

Владимир Зеленский также сообщил, что в российском плену сейчас находятся более 2,5 тыс. украинских защитников, эвакуированных с металлургического завода Азовсталь во временно захваченном войсками РФ Мариуполе.

Зеленский также рассказал, что освобождением украинских бойцов занимается Главное управление разведки Минобороны Украины. Он отметил, что первой задачей, которая стояла перед ГУР, был вывоз украинских военнопленных живыми с Азовстали, и она выполнена.