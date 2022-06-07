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Факти / Україна

Російський наступ на Попаснянському напрямку застопорився – розвідка Британії

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Російський наступ на Попаснянському напрямку застопорився – розвідка Британії
Фото: Міноборони

Протягом минулих вихідних українські сили відбили частину Сєвєродонецька. Хоча російські війська, вірогідно, продовжують окупувати східні райони міста.

Про це повідомляє британська розвідка. Однак більш широкий план Росії, ймовірно, як і раніше, полягає у тому, щоб відрізати район Сєвєродонецька як з півночі, так і з півдня.

– Росія досягла успіхів на південному, Попаснянському напрямку протягом травня, але її просування у цьому районі застопорилося минулого тижня. Повідомлення про важкі артилерійські обстріли в районі Ізюма свідчать про те, що Росія готується докласти нових зусиль на північному напрямку, – говорять розвідники.

Крім того, у британській розвідці додають, що Росії знадобиться домогтися прориву хоча б на одному з цих напрямків, щоб перетворити тактичні досягнення на успіх на оперативному рівні та просунутися до своєї політичної мети з контролю над усією Донецькою областю.

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