Червень, 07 в 10:30

Протягом минулих вихідних українські сили відбили частину Сєвєродонецька. Хоча російські війська, вірогідно, продовжують окупувати східні райони міста.

Про це повідомляє британська розвідка. Однак більш широкий план Росії, ймовірно, як і раніше, полягає у тому, щоб відрізати район Сєвєродонецька як з півночі, так і з півдня.

– Росія досягла успіхів на південному, Попаснянському напрямку протягом травня, але її просування у цьому районі застопорилося минулого тижня. Повідомлення про важкі артилерійські обстріли в районі Ізюма свідчать про те, що Росія готується докласти нових зусиль на північному напрямку, – говорять розвідники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 7 June 2022 Зараз дивляться Find out more about the UK government’s response: https://t.co/wlN06HEVws ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/BiDv2cZSCv — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 7, 2022

Крім того, у британській розвідці додають, що Росії знадобиться домогтися прориву хоча б на одному з цих напрямків, щоб перетворити тактичні досягнення на успіх на оперативному рівні та просунутися до своєї політичної мети з контролю над усією Донецькою областю.