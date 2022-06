Протягом минулих вихідних українські сили відбили частину Сєвєродонецька. Хоча російські війська, вірогідно, продовжують окупувати східні райони міста.

Про це повідомляє британська розвідка. Однак більш широкий план Росії, ймовірно, як і раніше, полягає у тому, щоб відрізати район Сєвєродонецька як з півночі, так і з півдня.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 7 June 2022

