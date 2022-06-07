Російський наступ на Попаснянському напрямку застопорився – розвідка Британії
Протягом минулих вихідних українські сили відбили частину Сєвєродонецька. Хоча російські війська, вірогідно, продовжують окупувати східні райони міста.
Про це повідомляє британська розвідка. Однак більш широкий план Росії, ймовірно, як і раніше, полягає у тому, щоб відрізати район Сєвєродонецька як з півночі, так і з півдня.
– Росія досягла успіхів на південному, Попаснянському напрямку протягом травня, але її просування у цьому районі застопорилося минулого тижня. Повідомлення про важкі артилерійські обстріли в районі Ізюма свідчать про те, що Росія готується докласти нових зусиль на північному напрямку, – говорять розвідники.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 7 June 2022Зараз дивляться
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/BiDv2cZSCv
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 7, 2022
Крім того, у британській розвідці додають, що Росії знадобиться домогтися прориву хоча б на одному з цих напрямків, щоб перетворити тактичні досягнення на успіх на оперативному рівні та просунутися до своєї політичної мети з контролю над усією Донецькою областю.