Июнь, 07 в 23:01

Украинский посол призвал Израиль продать Киеву израильские системы перехвата ракет Железный купол и предоставить противотанковые ракеты для защиты гражданского населения от вторжения России.

Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил во время пресс-конференции в Тель-Авиве.

Он заявил, что Украина хочет купить систему Железный купол, утверждая, что Соединенные Штаты не будут возражать против такой продажи.

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— Насколько я знаю, на прошлой неделе американцы дали разрешение на передачу Украине (произведенных по технологиями Израиля, — Ред.) ПТРК Spike из Германии, но Израиль отказал, — сказал Корнийчук.

Посол не стал обвинять Израиль в блокировании продажи системы противоракетной обороны. Посол Украины также добавил, что в израильских СМИ практически нет освещения полномасштабной войны в Украине, потому правительству Израиля стоит “выйти из зоны комфорта и вернуться к реальности”. — Нам нужна помощь Израиля… нужна военно-техническая поддержка. Нам нужен Железный купол, который позволит обезопасить наших гражданских женщин и детей от ударов российских ракет по нашей территории. Нам не нужны подарки, мы готовы его купить, — цитирует Корнийчука израильское издание The Jerusalem Post. По данным источника The Jerusalem Post, правительство Израиля вряд ли пойдет на продажу Железного купола через сделку, подписанную с США или правила экспорта товаров оборонного назначения. Евгений Корнийчук также поблагодарил граждан Израиля, израильские компании и организации, которые помогают Украине с первого дня полномасштабного вторжения России.

Соединенные Штаты оказывают финансовую поддержку израильской системе Железный купол уже около 10 лет, выделив около $1,6 млрд на ее производство и обслуживание, согласно данным Исследовательской службы Конгресса.

Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет малой дальности, выпущенных по территории Израиля.

Израиль ограничил свою поддержку Украины гуманитарной помощью и был единственной страной, которая в начале года развернула полевой госпиталь на территории страны. Израиль опасается, что военная помощь Украине может привести к обострению ситуации в России, которая имеет военное присутствие в соседней Сирии. Израиль, который часто наносит удары по вражеским целям в Сирии, полагается на Россию в вопросах координации безопасности.

Источники: The Jerusalem Post, Associated Press