Червень, 07 в 23:01

Український посол закликав Ізраїль продати Києву ізраїльські системи перехоплення ракет Залізний купол та надати протитанкові ракети для захисту цивільного населення від вторгнення Росії.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив під час пресконференції у Тель-Авіві.

Він заявив, що Україна хоче купити систему Залізний купол, стверджуючи, що Сполучені Штати не заперечуватимуть проти такого продажу.

Зараз дивляться

– Наскільки я знаю, минулого тижня американці дали дозвіл на передачу Україні (вироблених за технологіями Ізраїлю, – Ред.) ПТРК Spike із Німеччини, але Ізраїль відмовив, – сказав Корнійчук.

Посол не звинувачував Ізраїль у блокуванні продажу системи протиракетної оборони

Посол України також додав, що в ізраїльських ЗМІ практично немає висвітлення повномасштабної війни в Україні, тому уряду Ізраїлю варто “вийти із зони комфорту та повернутися до реальності”.

– Нам потрібна допомога Ізраїлю… потрібна військово-технічна підтримка. Нам потрібен Залізний купол, який дозволить убезпечити наших цивільних жінок та дітей від ударів російських ракет по нашій території. Нам не потрібні подарунки, ми готові купити його, — цитує Корнійчука ізраїльське видання The Jerusalem Post.

За даними джерела The Jerusalem Post, уряд Ізраїлю навряд чи піде на продаж Залізного куполу через угоду, підписану зі США або правила експорту товарів оборонного призначення.

Євген Корнійчук також подякував громадянам Ізраїлю, ізраїльським компаніям та організаційям, які допомагають Україні з першого дня повномасштабного вторгнення Росії.

Сполучені Штати надають фінансову підтримку ізраїльській системі Залізний купол вже близько 10 років, надавши близько $1,6 млрд на її виробництво та обслуговування, згідно з даними Дослідницької служби Конгресу.

Система призначена для перехоплення та знищення ракет малої дальності, випущених по території Ізраїлю.

Ізраїль обмежив свою підтримку України гуманітарною допомогою та був єдиною країною, яка на початку року розгорнула польовий шпиталь на території країни. Ізраїль побоюється, що військова допомога Україні може призвести до загострення ситуації в Росії, яка має військову присутність у сусідній Сирії. Ізраїль, який часто завдає ударів по ворожих цілях у Сирії, покладається на Росію в питаннях координації безпеки.

Джерела: The Jerusalem Post, Associated Press