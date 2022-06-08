Если этот месседж не получим мы, его получит Путин: Стефанчук о статусе кандидата в ЕС

Июнь, 08 в 13:48

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время выступления в Европейском парламенте поблагодарил европейские страны за поддержку и веру в Украину.

Он отметил, что за 105 дней полномасштабной войны, кроме вражеской агрессии, бесконечных ракет, большого количества убитых и искалеченных людей, стало ясно, что РФ продолжает продвигать эту войну далеко за пределы Украины. И делает это прежде всего через свою ложь.

— Кремль говорит об “освобождении людей Донбасса”, но в то же время стирает с лица земли самый большой город региона — Мариуполь. Россия говорит, что якобы защищает христианские ценности, но сжигает скит Святогорской лавры. Путин заявляет о готовности предотвратить мировой продовольственный кризис, но блокирует порты и ворует зерно на оккупированных территориях, — сообщил Стефанчук.

Однако председатель Верховной Рады отметил, что этой кремлевской лжи Украина противопоставляет правду и веру в победу, говоря о военных преступлениях и геноциде украинского народа.

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Украина говорит, что украинцев сегодня убивают только за то, что они украинцы. И делает это армия, которая не уважает законы и обычаи войны.

– Мы хотим справедливого приговора. Мы хотим, чтобы тот, кто виновен в развязывании этой войны, был наказан и за свой счет отстроил то, что повредил. Потому что это справедливо, – добавил глава украинского парламента.

Руслан Стефанчук также подчеркнул, что Украина достойна того, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС. По его словам, у нас есть четкое осознание того, что это будет только статус, но мы готовы работать дальше. Глава Верховной Рады добавил, что для Украины очень важен этот импульс.

– Украинскому народу очень важно услышать этот мощный месседж от Европы, который заключается в том, что то, что вы делаете, не напрасно. Мы видим ваше противостояние. Если 24 июня мы не получим этот месседж, то его получит Путин. И он поймет, что теперь безнаказанно может идти дальше, – объяснил он.

Также Стефанчук призвал европейские страны оказывать санкционное давление на РФ, чтобы остановить войну экономически.

Фото: Ruslan Stefanchuk