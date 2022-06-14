Жители временно оккупированных территорий должны иметь доступ к правдивой информации о полномасштабной войне в Украине. Уже вскоре украинские защитники освободят от оккупантов Крым, Донбасс, Херсон и другие украинские города.

– Сегодня уже 110 день нашей обороны. И когда это говоришь, то понимаешь, какой большой путь мы прошли. Удалось выбить врага из Житомирщины, Киевщины, Черниговщины, Сумщины. Удалось освободить значительную часть Харьковщины. Всего более тысячи населенных пунктов освобождены. Остановлено наступление оккупантов на Юге Украины. Да, они до сих пор хотят разрушить и Николаев, и Запорожье, и города Днепропетровщины. Им пока хватает сил, чтобы бить из артиллерии по Зеленодольску и Гуляйполю. Одесса остается мишенью для российского флота, – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.